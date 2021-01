Martina Della Casa

Expériences du sacré et dé-figurations du Christ.

Lectures croisées : de Bataille à Artaud, Beckett et Pasolini

Paris, Orizons, « Universités », 2020

ISBN : 79-10-309-0258-7

Interroger les modalités de la présence du sacré dans les écritures contemporaines, filles de l’époque de la « mort de Dieu » (Nietzsche) et d’un siècle de « déchristianisation » (Delumeau), implique une réflexion enracinée dans des expériences qui remettent tout en question, y compris les fondements de la religion chrétienne. Dans le cadre de la figuration de ces vécus bouleversants, comment expliquer donc l’émergence insistante de l’image du Christ, figure qui hante l’imaginaire des écrivains du siècle dernier et incarne la suprême manifestation chrétienne du sacré ? Ces questionnements guident une lecture croisée qui, à partir de la pensée de Bataille, propose un parcours à travers les œuvres d’Artaud, de Beckett et de Pasolini visant à explorer la nature ambivalente de ces expériences souveraines et à examiner le travail de dé-figuration de l’image du Christ qu’elles comportent.

Sommaire

Avant-propos. Un anti-christianisme christique ?

Prélude

Première partie. Athéologies du sacré

L’expérience intérieure : entre mysticisme et (anti-)christianisme

Chapitre 1. Des mysticismes controversés

Chapitre 2. La perte de Dieu ou l’expérience de la contingence

Chapitre 3. L’irruption du sacré : une hérésie en activité

Deuxième partie. Expériences christiques

Visions poétiques et passions christiques

Chapitre 4. Images sacrées, images du Christ

Chapitre 5. Le regard : véhicule du sublime

Chapitre 6. Conversion religieuse, conversion hystérique

Troisième partie. Défigurations et refigurations du Christ

(Dé)figurations de la forme christique

Chapitre 7. Motifs christiques

Chapitre 8. Nouveau(x) Christ(s)

Conclusion. Pour un nouvel humanisme

Bibliographie

Index des noms

Voir le livre sur le site de l’éditeur…