"La police dans tous ses états"

Délibérée, n° 12

La Découverte

ISBN : 9782348068799

96 p.

12,00 €

PRÉSENTATION

La déontologie des forces de l’ordre, traduite en France depuis 2014 dans un code spécifique, ne satisfait ni les forces de l’ordre (qui n’y voient pas de règles claires et refusent tout soupçon de violences policières) ni celles et ceux qui entendent l’ériger en rempart contre les violences policières. Le dossier de ce numéro revient sur le rapport complexe de la police et de la gendarmerie au contrôle de leur activité, ainsi que la tolérance envers les écarts à la déontologie.

Délibérée est une revue de réflexion critique sur la justice, le(s) droit(s) et les libertés. En croisant les regards (praticiens, savants, usagers, observateurs) pour embrasser à la fois la théorie, les institutions, les discours et les pratiques, elle entend re-problématiser ces sujets pour les traiter non comme des questions purement techniques, ni comme des objets de vaine polémique, mais en tant qu'enjeux de société, c'est-à-dire comme des problèmes politiques.

Animée par le Syndicat de la magistrature et coéditée par La Découverte, élaborée par un comité de rédaction autonome associant à parts égales des magistrats engagés et des personnalités aux parcours divers, illustrée et ouverte à des contributions multiples, Délibérée s'adresse non seulement aux professionnels du droit, mais aussi aux universitaires, journalistes, militants et plus généralement à tous ceux qui veulent s'emparer des questions relatives à la justice au sens large.

SOMMAIRE

Carte blanche à Émilie Biland, Nicolas Rafin et Hélène Steinmetz

Vie privée : quand l’état rame, les femmes et les enfants écopent

Le dossier. La police dans tous ses états

La déontologie policière réformée. Un écran de fumée ?, par Christian Mouhanna

Police et pouvoir en régime de visibilité, par Fabien Jobard

Le syndicalisme policier construit-il les politiques policières ?, par Benjamin Pabion

La police d’investigation : de la fascination à la désaffection, par Jean-Michel Schlosser

Sécurité globale : État cherche partenaires particulier·es, entretien avec Virginie Malochet

Varia

Léon Lyon-Caen (1877-1967), soldat du droit au service de la paix, par Jean-Paul Jean

Les rubriques

Justice partout

La Juridiction Spéciale pour la Paix colombienne : juge impartial ou institution politisée ?, par

Joséphine Lechartre

Justice pour toustes

De la chute à l’effondrement Récit d’expérience d’une justice validiste, par Mathieu Cirodde

Audition libre

Police partout, justice nulle part ?, entretien avec Sarah Massoud et Katia Dubreuil

Guérillas juridiques

Fin de chantier pour le racisme des patrons, entretien avec Marilyne Poulain

Souverains poncifs

La réserve n’est pas le silence, Thème et variations sur le devoir de réserve, par Alexis Zarca

Pièces à conviction(s)

Livres, films, etc.