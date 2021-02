En ligne

Définition des génies dans les discours savants et théoriques (FIGEE 17-18)

Le laboratoire-junior "Fabrique des Identités dans les discours sur les Génies en Europe (XVII-XVIIIe siècles)" est ravi de vous inviter à sa première journée d'étude, qui porte sur la "Définition des génies dans les discours savants et théoriques".

Pour ouvrir l'enquête de notre laboratoire, il convient de définir cette notion polysémique aux XVIIe et XVIIIe siècles, car si le substantif « génie » est peu théorisé pour lui-même, il revient dans des textes divers et variés, renvoyant à des réalités qui ne se recoupent pas nécessairement. En nous attachant à un vaste corpus, il s'agit d'analyser la façon dont ce terme est utilisé d'un texte à l'autre, d'un savoir à l'autre, quels sont les lexiques associés à cette notion, quelles figures elle permet de penser. Cette étude transversale sur les discours savants et théoriques qui mobilisent le « génie », vise à mener à bien un travail précis de distinction de sens, pour prendre la mesure de ses significations aux X VIIe et XVIIIe siècles. Cela nous permettra de voir comment chacun de ces textes s'approprie le « génie », l'infléchit selon les besoins de sa propre visée argumentative, et peut le fait devenir un support idéologique de hiérarchies individuelles, sociales, voire nationales.

*

Informations pratiques :

Cette journée d'étude aura lieu en ligne, le 10 février 2021.

Elle se tiendra de 10h45 à 17h (GMT+1).

Le lien zoom à suivre pour vous connecter est le suivant : https://us02web.zoom.us/j/87365916928

ID de réunion : 873 6591 6928 (pas de code secret)



Vous trouverez le programme en pièce jointe, et pouvez également le consulter sur notre site :

https://figee.hypotheses.org/

*

Programme

10h45 : ouverture du colloque par Maxime Jebar (Université Lumière Lyon 2)

1. Conférence inaugurale par Jean-Alexandre Perras (European University Institute et Voltaire Foundation),

11h-11h45

2. Les réseaux lexicaux

12h15-12h35 : « Sens et fonction du terme «génie» dans la caractérologie de Jean de La Bruyère », Romain Billet (École normale supérieure de Paris)

12h40- 13h : « The Embellishment of the Genie in the Western Culture », Amira Halim Chehili (Université de Constantine)

Modération par Sacha Grangean (École normale supérieure de Lyon).

13h30-14h25 : Pause déjeuner

3. Quel génie individuel ?

14h30-14h50 : « Considérations sur la constitution du génie d’après Diderot », Cyprien Lannoy (Université Jean Monnet Saint-Étienne)

14h55-15h15 : « La notion de génie chez Novalis », Foteini Thoma (Université de Montpellier)

Modération par Elisabeth Vuillemin (Université Lumière Lyon 2).

4. Perspective méthodologique

15h45-16h05 : « La notion d’enthousiasme dans le discours sur le génie artistique au XVIIIème : recension et analyse », Thierry Côté (Université de Montréal).

16h10-16h30 : « Le « génie observateur » dans la méthodologie des Lumières : problèmes définitionnels », Lucien Derainne (IHRIM Saint-Étienne).

Modération par Madeleine Savart (Université Jean-Monnet Saint-Étienne et Université de Montréal).

17h : bilan et clôture du colloque par Maxime Jebar (Université Lumière Lyon 2).

*

Comité d’organisation :

Sacha Grangean (École normale supérieure de Lyon)

Maxime Jebar (Université Lumière Lyon 2)

Madeleine Savart (Université Jean Monnet Saint-Étienne)

Élisabeth Vuillemin (Université Lumière Lyon 2)

Avec le soutien de l’École normale supérieure de Lyon, de l’IHRIM, du Labex COMOD et de l’École doctorale 3LA (ED 484).