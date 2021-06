Décadrages, n° 44-45 : "Alexander Kluge"

2021

PRÉSENTATION :

Le dossier thématique de ce numéro double est consacré à l’écrivain et cinéaste allemand Alexander Kluge. Figure incontournable du Nouveau Cinéma allemand, il demeure relativement méconnu dans la culture francophone. Théoricien, sociologue et avocat de formation, il s’inscrit dans la postérité de la théorie critique telle qu’elle a été développée au sein de l’École de Francfort. Il développe à travers ses films une réflexion sur le processus de deuil, la mémoire, la résistance politique et artistique, notamment à travers des personnages qui se caractérisent par leur obstination. La forme de ses films se caractérise par le collage, un montage sur le mode du heurt, la disparité des matériaux utilisés et une stratégie de saturation du sens par la multiplicité des strates de signification déployées sur la bande image et la bande son.

SOMMAIRE

Au cirque hermétique : notes sur Artistes sous le chapiteau : perplexes (Erik Bullot)

Willi Tobler et le déclin de la sixième flotte (1972) : la mélancolie de la voix-musique (Maguelone Loublier)

Travaux occasionnels d’une esclave (1973) : ou l’obstination, de l’affirmation d’une subjectivité rebelle à la constitution d’un espace public oppositionnel (François Bovier - Sylvain Portmann)

Montage et longue durée. Le pouvoir des sentiments (1983) d’Alexander Kluge (Serge Margel)

L’activité critique comme utopie klugienne (Christa Blümlinger)

Il faut un brin d’insouciance pour y faire face. Figures marxistes dans Nachrichten aus der ideologischen Antike (2008) (Louis Hartnoll)

Sous le signe de la fourmi. Orphea (2020) la patriote de Kluge & Khavn, ou la quête d’un biopouvoir total (Richard Langston)

L’extraterrestre en nous (Leslie A. Adelson)

