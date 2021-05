"De quoi la nature est-elle le nom ? Représentations de la nature dans l'art et sa critique contemporaine" (en ligne)

en ligne

Journée d’étude interdisciplinaire jeunes artistes et jeunes chercheur.se.s

Quels échos les réflexions contemporaines sur la notion de «nature» ont-elles dans la création artistique et sa critique ? Quelles créations au nom de la nature, ou volontiers déconstructionnistes, émergent aujourd’hui ? Quels enjeux de pouvoir ces choix de représentation peuvent-ils sous-tendre ? En quoi les arts peuvent-ils accompagner un changement de paradigme ?

9h15. Accueil des participant.e.s en ligne.

9h30. Introduction à la journée : Marie Boucheau, Delphine Hyvrier.

10h-12h. Rencontrer le milieu.

Modération : Marie Bouchereau, Delphine Hyvrier.

* Elvina Le Poul Penser avec la Loire. Ce que le fleuve fait à la littérature : Jean-Christophe Bailly «Le dépaysement» et Philippe Beck «De la Loire».

* Etienne de France Retours sur une production filmique : «Looking for the Perfect Landscape», «The Green Vessel» et «Champ».

* Lucie Euvrard Vers de nouveaux récits : articuler cartographie, photographie, paysage et écologie.

* Clémence Mathieu Fictions de paysage et de design de Loire produites par des agentivités interspécifiques pour des désirs de cohabitation : recherche et création hybrides d’horizons.

12h-13h30. Pause.

«Looking for the Perfect Landscape», Etienne de France, 2018 (45 minutes), visionnage libre pendant la pause via un lien communiqué le jour même.

13h30-16h. Anciennes et nouvelles représentations de la nature

Modération : Emeline Baudet, Jonathan Tichit.

* Jérémy Elalouf Du rôle de la nature dans le design moderniste.

* Clarence Boulay 50 ans de scénographie en France : en quoi le traitement de la nature sur scène témoigne-t-il de l’évolution d’une conscience environnementale ?

* Mike Zimmerman De quelques enjeux de la nature courroucée.

* Nicolas Aubin L’impasse des documentaires écologistes.

* Caroline Cieslik À la redécouverte du saltus : le cycle, le saut, la crise. La pastorale et la friche.

16h25-17h55. Penser de nouvelles natures

Modération : Geoffrey Mollé.

* Chloé Pretesacque De la « Nature » au «vivant».

* Gwenaelle Plédran La fermentation comme récit contemporain de la nature.

* Laëtitia Bischoff La perspective résidentielle de Tim Ingold et les œuvres de Claire Morgan.

Rejoindre la journée en ligne :

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g. php?MTID=ee313425897b9cecdf4623f8a88dff09d

En cas de problème technique, contacter l’association : alt516@protonmail.com.

Manifestation organisée par alt.516, association de doctorant.e.s stéphanois.e.s.

Cette journée d’étude a bénéficié du soutien de l’ED 3LA, du laboratoire ECLLA et de l’ESADSE.

Elle devait se tenir au sein de l’exposition «à l’intérieur de la production» lors de la Biennale Internationale d’Art et Design de Saint-Etienne 2021 «Bifurcations», mais celle-ci a été reportée en raison de la pandémie de Covid 19.

Intervenant.e.s :

Nicolas Aubin Doctorant en études cinématographiques, Université de Strasbourg.

Laëtitia Bischoff Poète, doctorante en sciences de l’Art, Université Aix-Marseille, HEAR.

Clarence Boulay Scénographe, doctorante en arts et langage, EHESS.

Caroline Cieslik Photographe, docteure en esthétique, chercheuse associée observatoire des Sciences et de l’Univers, Rennes, enseignante à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.

Etienne de France Cinéaste, artiste plasticien. Jérémy Elalouf, MCF stagiaire, Université Jean Jaurès de Toulouse, Institut Supérieur Image Couleur Design.

Lucie Euvrard Architecte.

Elvina Le Poul Doctorante en littérature, Université Paris 8.

Clémence Mathieu Paysagiste-conceptrice, DSRD ESAD Orléans.

Gwenaëlle Plédran Designer, Doctorante UR-Scène du Monde, EDESTA-Université Paris 8.

Chloé Pretesacque, Doctorante en esthétique et sciences de l’art, Sorbonne Nouvelle.

Mike Zimmerman Doctorant en études cinématographiques, Université de Strasbourg.

Comité scientifique :

Marie Bouchereau Doctorante en littérature comparée, Université Jean Monnet, Université de Québec à Montréal.

Fanny Ehl Doctorante en géographie, aménagement et urbanisme, Université Lyon 2.

Delphine Hyvrier Doctorante en Arts Industriels, Université Jean Monnet, ESADSE.

Jacopo Rasmi MCF Italien, Arts plastiques, Université Jean Monnet.

Julie Sermon Professeure des Universités en histoire et esthétique du théâtre contemporain, Université Lyon 2.

Margarita Smagina Docteure en littérature anglaise, ENS Lyon.

Modérateur.ice.s

Emeline Baudet, Docteure en littérature comparée, Université Sorbonne Nouvelle.

Jonathan Tichit, Doctorant en esthétique et sciences de l’art, Université Jean Monnet.

Geoffrey Mollé, Doctorant en géographie, Université Lyon 2.

Marie Bouchereau. Delphine Hyvrier.