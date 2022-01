De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines : Parcs littéraires. Avec Luca di Gregorio et Maria Luisa Mura (en ligne)

Nouvelle séance du séminaire "De la fabrique du patrimoine littéraire à la fabrique littéraire des patrimoines", le 19 janvier



Parcs littéraires



Luca di Gregorio (KU Leuven) : « La littérature mise en parcs. Quelques remarques sur une forme contemporaine d’exposition littéraire »



Maria Luisa Mura (Université d'Aix-Marseille) : « Parcs littéraires et environnement : les enjeux patrimoniaux des écritures de nature, une perspective locale »



Comité d'organisation :

Olivier Belin, Claude Coste, Mathilde Labbé, David Martens & Marcela Scibiorska