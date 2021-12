Adresse : Maison de la Recherche, Sorbonne Université, 28, rue Serpente 75006 Paris / Institut italien de culture 50, rue de Varenne, 75007 Paris

Le colloque "Dante en scène. De la parole à l’image" (troisième volet de Dante, la langue et les arts) aura lieu à Paris, à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université et à l’Institut Italien de Culture, le 9-10 décembre 2021.



Ce projet transnational, organisé à l'occasion des célébrations du 700e anniversaire de la mort de Dante, a été créé par Sorbonne Université (Initiative Théâtre, Priteps et ELCI), l'Université Côte d'Azur (CTEL), la Fondazione Artea de Coni, l'Université de Turin, en collaboration avec l'Institut Italien de Culture de Paris et le Lycée consulaire italien Leonardo da Vinci de Paris.



Dans ce troisième volet, plusieurs sessions sur "Dante et le théâtre" et "Dante et le cinéma" accompagneront un spectacle théâtral de Federico Tiezzi, Inferno Novecento avec Sandro Lombardi et David Riondino, et la projection du film Inferno (1911) de Francesco Bertolino, Adolfo Padovan et Giuseppe Liguoro avec musique du collectif d’artistes sonores Cities and Memory.



Pour ceux qui souhaitent suivre cet événement, quelques éléments à retenir :

— l’accès aux deux journées est gratuit ;

— le pass sanitaire est obligatoire ainsi que le port du masque durant tous les événements ;



pour le 9 décembre, la réservation est obligatoire à l’adresse suivante :



Andrea.Fabiano@sorbonne-universite.fr



Pour le spectacle du 9 décembre la réservation est obligatoire à l’adresse suivante :



Initiative-Theatre@sorbonne-universite.fr



Pour le 10 décembre, la réservation est obligatoire sur le site de l’Institut Italien de Culture :



https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/it/

Pour découvrir le programme complet :

https://theatrestudies.hypotheses.org/files/2021/12/programme-colloque-Dante_compressed.pdf