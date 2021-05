Séminaire : "Danses, musiques et rituels en Inde et en Perse"

Maison des sciences de l'homme Paris Nord

Séminaire, Anthropologie historique des arts nomades

14 juin à 14:00 - 18:00

Gratuit, inscription obligatoire

Descriptions des danses, des instruments de musique et des rituels dans les récits de voyages en Inde et en Perse du noble érudit et musicien romain Pietro della Valle, dit ‘Le Pellerin’ (1586-1652)

par Tiziana Leucci (CEIAS, CNRS, MSHPN),

Alessandra Fiorentini (EHESS, IIAC-LAIOS) et

Catherine Zalay (Centre Nadopasana, Institut de Musique Carnatique, INALCO).

ORGANISATION

EHESS-Paris / MSH Paris Nord

co-coordonné par Tiziana Leucci (CEIAS, CNRS, MSH Paris Nord)

et Pierre Philippe-Meden (UPVM3, RiRRa21, MSH Paris Nord)

>> consulter la présentation de l’axe de recherche 1 de la MSH Paris Nord

https://www.mshparisnord.fr/programmes/presentation-des-axes/axe-1-industries-de-la-culture-et-arts/

INFORMATIONS PRATIQUES

Jauge réduite à 20 participants.

Réservation obligatoire : tiziana.leucci@ehess.fr pierre.philippe-meden@mshparisnord.fr

Amphithéâtre de la Maison de Sciences de l’Homme Paris Nord (MSH Paris Nord)

20 avenue Georges Sand, 93210 Plaine St. Denis

Métro ligne 12, ‘Front Populaire’

Cette manifestation bénéficie du soutien de la MSH Paris Nord dans le cadre de son appel à projets.