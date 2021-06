Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Les jeudis en résidence à la Fondation Jan Michalski

Chaque premier jeudi du mois, de 18h30 à 19h30, un écrivain en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention.



Rendez-vous #27 Carte blanche à Raluca Maria Hanea

Dans le laboratoire de l’écriture

Jeudi 8 juillet, de 18h30 à 19h30

Dans le laboratoire de l’écriture de Raluca Maria Hanea, tout commence par des images le plus souvent mises en scène par le réel. Elles servent d’écran et de base, s’intériorisent et autorisent l’auteure à fabriquer à la suite d’autres images. L’écriture raconte ce processus.

La soirée sera ponctuée de lectures de ses textes Sans chute et Retirements, parus aux Éditions Unes, ainsi que d’un fragment du projet en cours à la Fondation Jan Michalski, Disparition initiale.

Raluca Maria Hanea, née en 1982 en Transylvanie, est une poète et traductrice roumaine. Elle suit des études de lettres en Roumanie, puis d’histoire de l’art et de cinéma à Paris, où elle habite depuis une dizaine d’années. Elle a collaboré avec des revues telles que Averse, Aka, remue.net, Babel heureuse, N47, Mula Blanca. En 2015 paraît son premier recueil, intitulé babil (Éditions du Petit Pois), suivi par Sans chute et Retirements (Éditions Unes, 2016 et 2018). Ses textes, nourris du va-et-vient entre l’écriture littéraire et cinématographique, sont fréquemment accompagnés de collages ou de dessins.

Événement en français

Entrée libre | Sur inscription à jeudi@fondation-janmichalski.ch (places limitées).