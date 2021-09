Université Paris Nanterre - Bât. Max Weber - Salle des conférences

Daniel Ménager, lecteur de la littérature européenne au miroir de la Renaissance

Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber, Salle des conférences

24 septembre 2021

Le 15 août 2020 s’éteignait Daniel Ménager, laissant derrière lui une œuvre considérable. Il est difficile de penser la Renaissance sans prendre en compte les livres qu’il a élaborés et mûris au long cours, complétant et prolongeant ainsi les fruits de l’enseignement qu’il a prodigué plusieurs décennies durant à l’Université de Nanterre. La rencontre nanterroise du 24 septembre 2021 réunit lecteurs, élèves, amis et éditeurs de Daniel Ménager en vue de se pencher sur l’œuvre critique qu’il n’a cessé de développer et d’enrichir depuis son départ à la retraite.

Dans ses derniers développements, l’œuvre de Daniel Ménager s’est vue fortement marquée par l’ouverture comparatiste. À ses yeux, désenclaver les études pour mettre la littérature au service de la pensée allait de soi. Sans doute est-ce le cas pour un esprit humaniste formé aux œuvres fortes de l’Antiquité et curieux de littérature universelle. Dans la dernière partie de son œuvre, Daniel Ménager a envisagé des problèmes existentiels fondamentaux avec un empan très large. Si la Renaissance apparaît comme la source de sa réflexion, l’œuvre littéraire ou artistique est toujours sollicitée en vue de traquer les indices qui permettront d’ouvrir à la pensée ou à l’émergence de consciences de soi.

Programme

- 9.30-9.45 Mot d’ouverture: Véronique Ferrer et Marie-Christine Gomez-Géraud

Séance n°1:

La Renaissance: grands auteurs et Sources cachées

Présidence: Jean Canavaggio

- 9.45-10.15 Jean Céard: «Ménager et Ronsard»

- 10.15-10.35 Eva Riveline: «judaïsme et les sources juives dans l’œuvre de Daniel Ménager»

- 10.35-10.45 Temps de débat et questions

- 10.45-10.55 Pause

Séance n°2

La Renaissance aux carrefours

Présidence : Emmanuelle Mortgat

- 10.55-11.25 Table ronde n°1

Olivier Millet et Caroline Trotot: Chronique vénitienne: La diplomatie et les realia de la cité

- 11.25-11.45 Florence Dobby-Poirson: «de L’Ange et l’ambassadeur»

- 11.45-11.55 Temps de débat et questions

Séance n°3

Engagement et retrait du monde

Présidence : Jean Vignes

- 11.55-12.15 Nathalie Dauvois: «et détachement dans La Renaissance et le détachement»

- 12.15-12.45 Table ronde n°2

Bruno Méniel et Frank Greiner: «Ménager et l'univers pastoral»

- 12.45-13.00 Temps de débat et questions

- 13-14.30 Déjeuner-buffet

Séance n°4

Des Arts et des livres

Présidence : Rosanna Gorris

-14.30-14.50 Marie-Christine-Géraud: «arts dans l’œuvre critique de Daniel Ménager: une matière à penser»

- 14.50-15.10 Nadia Cernogora: «Le Roman de la bibliothèque: rêverie d’érudit, rêverie d’écrivain»

- 15.10-15.40 Table ronde n°3

Max Engammare et Pierre Laurens: «Ménager et ses éditeurs»

- 15.40-15.50 Temps de débat et questions

- 15.50-16.00 Pause

Séance n°5

Littérature et expériences existentielles

Présidence : Liliane Picciola

- 16.00-16.20 Isabelle Pantin: «La Renaissance et la nuit»

- 16.20-16.40 Frank Lestringant: « Convalescences

ou la littérature réveillée»

- 16.40-16.50 Temps de débat et questions

Séance n°6

Daniel Ménager et ses lecteurs aujourd’hui

Présidence : Guy Lachenaud

- 16.50-17.20 Dialogue et ouverture

Alice Vintenon et Paul-Victor Desarbres: «Ménager aujourd’hui. Expériences de lecteurs»

- 17.20-17.30 Échanges

- 17.30-17.45 Conclusions: Frank Lestringant et Olivier Millet

*

Comité d’organisation:

