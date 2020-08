L’affaire Lip. 1968-1981

Donald Reid

Presses Universitaires de Rennes

538 p.

ISBN : 978-2-7535-8005-3

30,00 €

PRÉSENTATION

Donald Reid retrace ici l’histoire des luttes menées par les salarié·e·s de l’usine Lip de Besançon qui ont marqué la France des années 1970 et servi de point de référence à de nombreux autres mouvements de lutte collective. L’affaire Lip est replacée dans le contexte des « années 1968 » mettant en évidence la place centrale de cette collectivité de travailleurs dans les combats du monde ouvrier en France, entre la fin des « Trente Glorieuses » de l’après-guerre et l’émergence du néo-libéralisme dans les années 1980.

SOMMAIRE

Lip, Lip, Lip, hourra !

Le serpentin

On fabrique, on vend, on se paie

L’usine est là où sont les travailleurs

Puisqu’on vous dit que c’est possible

De Besançon aux Monts Tsingkiang

Le Clan des irréductibles

Prends l’oseille et tire-toi

Une femme en lutte peut en cacher une autre

Lip est en fait Madame Bovary

Rentrée dans l’atmosphère

Les oignons d’Égypte

De Besançon à Gdansk

Dans le musée Grévin

AUTEUR

Donald Reid, professeur d’histoire à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis), est spécialiste de l’histoire sociale et culturelle de la France. Il est l’auteur d’un ouvrage sur Les Mineurs de Decazeville : historique de la désindustrialisation (Harvard University Press, 1985, traduction française, Decazeville, 2009) et de Germaine Tillion, Lucie Aubrac, and the Politics of Memories of the French Resistance (Cambridge Scholars Publishing, 2007). La traduction française de son histoire des Égouts et égoutiers de Paris est parue en 2014 aux Presses universitaires de Rennes.

Traduit de l’anglais par Hélène Chuquet.