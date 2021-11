Prenant acte de la mondialisation de la littérature, Désiré Nyela entend renouveler la pensée de la francophonie : « littérature-monde », « littératures de la périphérie », « littératures mineures » ont été autant de concepts élaborés pour appréhender l’expérience linguistique de l’écrivain francophone.

Proposant le concept de « littératures de la traversée », Désiré Nyela met d’abord l’accent sur la traversée des champs littéraires : il s’agit pour ces auteurs de s’imposer dans le champ culturel global par l’inventivité, le détour, pour repenser les enjeux de territoire et de langue. À qui appartient la langue française ? De quel territoire parle la littérature ?

Désiré Nyela affronte ces questions fondamentales à partir de l’analyse des postures et des textes des écrivains majeurs de la francophonie. C’est un parcours qui nous est proposé à travers l’universalisme de Yambo Ouologuem, la dé-nationalisation de la littérature chez Dany Laferrière qui se prétend « écrivain japonais », ou encore le refus de l’africanité de Kossi Efoui. Bouleversant les mythologies nationales et identitaires, Désiré Nyela interroge la portée transnationale des littératures et la manière dont la figure du lecteur est réinvestie par une perspective mondiale.

Table des matières :

Introduction. Impasse et promesses, identité et traversée

Lignes de force : pour une littérature de la traversée

Littératures en 3D

Primatus lectoris

Questions de posture(s)

Chapitre 1. La lucidité du paria

Exiguïtés

Passages

Aperçu sur l’inaperçu

Amour, gloire et beauté

Par le trou de la serrure

Chapitre 2. Un ovni nommé Efoui

De St-Dallas au Camp

Cahier d’un retour en postcolonie

Toi aussi

Le mot juste

Ainsi soient-elles

Chapitre 3. Sous la plume, le masque

Titres

Énigmes

Regards

Chapitre 4. À la croisée des langues

De Babel à Babel !

Quelle langue ?

Langue apprivoisée

Conclusion. Le Japonais invisible

*

Désiré Nyela est professeur titulaire au Département d’études françaises de l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse (Canada). Il est docteur en stylistique de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Ses recherches portent sur les littératures francophones ainsi que sur les littératures populaires. Outre ses nombreux articles et autres travaux parus dans des ouvrages collectifs, il est l’auteur de Lignes de fronts. Le roman de guerre dans la littérature africaine (Presses de l’Université de Montréal, 2009) et de La Filière noire. Dynamiques du polar « made in Africa » (Honoré Champion, 2015).