Daniel Ménager, Montaigne et la "culture de l’âme"



A l'époque de Montaigne, chacun sait ou croit savoir ce qu'est une âme. C'est la part immortelle de chaque individu, donnée par Dieu à sa naissance. Pieuse certitude de catéchisme. Mais quand les théologiens s'en mêlent, et, a fortiori, les philosophes, les choses deviennent moins limpides.

Montaigne n’envisage pas l’âme sous l’angle de la métaphysique, mais cherche à saisir ses liens avec le corps, les fantasmes et les rêves. Il voit ainsi en elle une puissance énigmatique qui sommeille chez les animaux et s’élève jusqu’au sublime chez les « plus excellens hommes » et chez les poètes.

Voir la table des matières...

Lire les premières lignes...