Le voyage de Nerval

D. Langlois

La Déviation, 2021.

232 p.

18 euros

ISBN: 979-1096373321

"Un grand écrivain ne peut refuser ce service à un petit écrivain. Lui fournir la matière d'un livre, devenir son personnage principal". C'est ainsi que Denis Langlois, depuis le Liban, justifie son dialogue avec Gérard de Nerval. Un dialogue à sens unique mais en toute franchise, entre collègues.Le tutoiement est de rigueur. Langlois relit pour nous le "Voyage en Orient" et le commente avec son auteur pour le féliciter ou manifester son agacement. Au coeur du livre, le Liban. Dans les montagnes du Chouf la religion druze et ses secrets. La transmigration des âmes et les vies successives, clé d'entrée dans l'oeuvre de Nerval. "Le voyage de Nerval" est d'abord une incitation à relire celui-ci. Jamais l'auteur de "Sylvie" n'avait paru si proche et son "Voyage en Orient" si actuel. C'est aussi une belle déclaration d'amour pour le Liban. Lumineux. Mais le livre va plus loin en offrant un regard d'écrivain sur la création littéraire. La littérature pour défier le temps...