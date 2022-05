Les traces d’Auguste Comte (1798-1857), philosophe et mathématicien français du premier XIXe siècle, sont visibles aux quatre coins de Paris. Si Walter Benjamin a vu en Paris la « capitale du XIXe siècle », Comte a voulu, ambitieusement, en faire la « capitale du monde ». Si son projet de politique « positive » pour « réorganiser la société » à la suite des bouleversements consécutifs à la Révolution française, n’a pas abouti, Comte a toutefois marqué la ville de son empreinte.

Il a été un parisien enamouré, passionné, attaché aussi bien physiquement qu’intellectuellement à la cité dont il a voulu faire le symbole de l’Occident. De sa « montée » à Paris pour suivre l’enseignement de l’Ecole polytechnique, au « domicile sacré » du 10, rue Monsieur-le-Prince en plein coeur du Quartier latin, il n’a jamais cessé de voir Paris comme le centre de son monde et la ville à laquelle il était pleinement incorporé. Ses disciples et admirateurs, comme les chercheurs qui lui ont consacré plus tard leurs travaux ont tous eu à coeur de bâtir, de conserver et d’entretenir un patrimoine parisien riche, siège d’une pensée philosophique et politique unique, qui a marqué son époque et dont le souvenir persiste encore un peu aujourd’hui.



David Labreure est directeur du musée et du centre d’archives « La Maison d’Auguste Comte ». Il est docteur en lettres modernes et président de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires.