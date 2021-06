Daniel-Henri Pageaux, Esquisses parisiennes - Lectures de Mérimée

Paris : L'Harmattan / L'Orizzonte, 2021.

176 p.

EAN L'Harmattan / L'Orizzonte

20,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Parmi les ouvrages qui composent les Romans et nouvelles de Mérimée, ce volume étudie les quatre « nouvelles parisiennes » écrites entre 1830 et 1844 : Le Vase étrusque, La Double Méprise, Arsène Guillot et L'enlèvement de la redoute. Ce n'est pas l'espace parisien proprement di qui retient l'attention. Même s'il est traversé par les modes du temps, l'anglomanie et l'exotisme oriental, il se réduit à quelques lieux emblématiques : les salons, les théâtres, les restaurants, le boulevard et la rue, avec son complément, le fait divers. Paris est plutôt le cadre moral et sociétal où l'écrivain va s'adonner aux analyses du coeur et de la société et apparaître comme un étonnant observateur doublé d'un moraliste. Mais la thématique parisienne, le plus souvent sous la forme d'allusions, est aussi l'occasion d'une relecture de l'ensemble des nouvelles.

Daniel-Henri Pageaux