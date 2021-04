David Graeber

L'anarchie – pour ainsi dire – Conversations avec Mehdi Belhaj Kacem, Nika Dubrovsky et Assia Turquier-Zauberman

les presses du réel

ISBN : 978-2-88928-045-2

224 p.

18,00 €

PRÉSENTATION

Les entretiens de David Graeber (avec Mehdi Belhaj Kacem, Nika Dubrovsky et Assia Turquier-Zauberman) redéfinissent les contours de ce que pourrait être une morale anarchiste aujourd'hui.

Tant par ses grands concepts comme ceux de la dette, de la bureaucratie ou des bullshit jobs, que par son implication cruciale dans le mouvement Occupy Wall Street, David Graeber était l'un des plus influents penseurs de notre temps. Au contraire de bien d'intellectuels « engagés », il était l'un des très rares à avoir fait preuve d'une efficacité militante à répercussion mondiale.

Se revendiquant depuis toujours anarchiste, dans ce livre d'entretiens avec Assia Turquier-Zauberman, Nika Dubrovsky et Mehdi Belhaj Kacem, Graeber parle tant sur l'histoire de l'anarchie que sur sa pertinence contemporaine et sur son avenir; tant sur les liens qui unissent l'anthropologie à l'anarchisme qu'aux « traces ADN » de celui-ci dans le mouvement d'OWS ou dans celui des Gilets jaunes; sur la signification de l'éthique anarchiste non seulement dans sa portée politique, mais esthétique et artistique, sexuelle et amoureuse…

Avec une verve étonnante de vivacité, de drôlerie et d'érudition, le présent livre contribue à redéfinir les contours de ce que pourrait être, comme le disait Kropotkine, une « morale anarchiste » aujourd'hui.

David Graeber (1961-2020) est un économiste, anthropologue et militant anarchiste américain, théoricien de la pensée libertaire nord-américaine, figure de proue de la gauche radicale anglo-saxonne et du mouvement Occupy Wall Street, penseur iconoclaste des « bullshit jobs » et de l'histoire de la dette, l'un des intellectuels les plus reconnus de son époque. Il a enseigné l'ethnologie à l'université de Yale jusqu'en 2007, a exercé au Goldsmiths College de Londres et été professeur à la London School of Economics.

SOMMAIRE

Avant-propos : Graeber est un verbe ! Sur la démocratisation des ancêtres

D'un dialogue qui ne cache pas ses traces

Introduction à l'anarchie – tout ce qu'elle n'est pas

Les rênes de l'imagination : l'illusion de l'impossibilité

Révolutions de bon sens

De l'éthique féministe dans l'anarchisme – composer avec des perspectives incommensurables

Les trois caractéristiques de l'Etat et leur indépendance (deux pour nous, une pour le cosmos)

Amérique, 1 : ni une démocratie ni destinée à l'être

Amérique, 2 : la critique indigène & la liberté fonctionne bien mais c'est une idée terrible & Lewis Henry Morgan invente l'anthropologie parce qu'il est nostalgique & les Américains sont des fanatiques légalistes à cause de leur relation brisée à la terre qu'ils ont volée

Avec de grandes responsabilités viennent des intellectuels à la langue précaire

L'anthropologie comme art

Anthropologie et économie

Liberté, 1 : ressources infinies

Liberté, 2 : la propriété comme relation & penser contre ou avec Kant

Liberté, 3 : amitié, jeu et quantification

Liberté, 4 : réalisme critique & niveaux de réalité émergents

Liberté, 5 : négocier les règles du jeu

Fascisme ludique

Abandonner, désobéir, remanier

La théorie du Grand Homme et la nécessité historique

Théories du désir

Graeber lit MBK et propose une dialectique à trois voies qui se termine par le soin

Art et atrocité

Vampires, cultes, hippies

Utopie

Les règles de l'engagement

Double souveraineté

Contre la politique des opinions

Le monde à l'envers (et l'esprit toujours à l'endroit)

Dieu comme transgression et anarchie comme Dieu