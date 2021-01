Patrice Chéreau, l’intranquille

Dominique Goy-Blanquet

Préface de Richard Peduzzi

Postface de François Regnault

Riveneuve / Archimbaud, nov. 2020

EAN : 9782360135967.

Dans l’œuvre de Chéreau, au théâtre comme au cinéma, Shakespeare occupe une place de choix. Depuis l’une de ses premières mises en scène, Le Prix de la révolte au marché noir et le très innovant Richard IIqui provoqua la colère de son traducteur, le poète Pierre Leyris, jusqu’à ce Comme il vous plaira que la mort du dramaturge suspendra. On suit ici toute cette vie aux accents shakespeariens : l’enfance partagée entre le goût de la peinture et la hantise de la mort, l’orientation vers le théâtre dès le lycée, les guides et mentors Brecht, Orson Welles, Visconti, Planchon, Strehler, Starobinski…, l’engagement politique des premières mises en scène et des premiers opéras, leur univers pictural et sonore, le nomadisme, de l’Italie au nouveau TNP de Villeurbanne, la marche triomphale vers la renommée, de La Dispute à Hamlet, la direction des Amandiers, le dépouillement des dernières œuvres, l’adieu à Shakespeare…

Sous l’éclectisme apparent, le passage d’un mode d’expression à un autre, s’exprime une volonté constante d’atteindre le cœur du texte mis sur le plateau et « bien raconter l’histoire ». Un parcours au service de l’excellence.

Dominique Goy-Blanquet, professeur émérite à l’Université de Picardie, présidente de la Société Française Shakespeare 2009-2015, membre du comité de rédaction de La Quinzaine littéraire, aujourd’hui En attendant Nadeau, a publié des essais en anglais et en français dans diverses revues et plusieurs ouvrages dont Côté cour, côté justice: Shakespeare et l’invention du droit (Classiques Garnier, 2016) ou Shakespeare in the Theatre : Patrice Chéreau (Arden/Bloomsbury 2018).

Richard Peduzzi est scénographe, peintre designer et créateur de mobilier français. Il a été directeur de l’École nationale supérieure des arts décoratifs et de l’Académie de France à Rome. Il est nominé aux Césars pour les décors de plusieurs films de Patrice Chéreau (La Chair de l’orchidée, La Reine Margot…).

François Regnault a été co-directeur du théâtre de la Commune et professeur au Conservatoire national supérieur d’Arts dramatiques de Paris, après avoir été de 1973 à 1985 collaborateur artistique de Patrice Chéreau. Il est notamment l’auteur chez Riveneuve de Une mémoire, nouveaux écrits sur le théâtre, qui a reçu le soutien du CNL en 2018.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage ;

"Le Shakespeare de Chéreau", par Jean-Yves Potel (en ligne le 18 janvier 2021)

L’œuvre de Patrice Chéreau, l’artiste-metteur en scène par excellence, s’est imposée dès le début des années 1970, à une époque où Shakespeare revenait en force dans les répertoires joués. Sur une cinquantaine de spectacles, il n’a monté que deux grandes pièces du maître élisabéthain – Richard II en 1970 et Hamlet en 1988 – et préparait Comme il vous plaira quand il mourut en 2013. Pourtant, selon son complice des premières années, le dramaturge François Regnault, « il a pensé incessamment à Shakespeare, s’est référé à lui, s’est inspiré de lui ». Aussi, lorsqu’un éditeur londonien a proposé à Dominique Goy-Blanquet de présenter un metteur en scène français pour sa collection Shakespeare in the Theatre, a-t-elle immédiatement pensé à Chéreau. Ce qui a surpris.