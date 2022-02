Un ouvrage à part, une œuvre à part, un auteur à part.

Daniel Fabre, ethnologue et anthropologue, était un homme d’une activité débordante, de curiosités sans frontières et d’une érudition insatiable. Il a laissé, en disparaissant brutalement en 2016, à soixante-huit ans, une œuvre dispersée en une quantité d’articles et d’essais que sa soif d’enrichissement et de perfectionnement perpétuels condamnait à un éternel inachèvement.

De cet ensemble foisonnant se détachent deux axes principaux. D’une part, l’« invisible initiation » à la maturité masculine, spécialement dans les sociétés paysannes et méditerranéennes. D’autre part, l’attention au statut de l’écrivain et de l’artiste, les formes et les pratiques de l’expression littéraire.

Chacun de ces centres d’intérêt fera, dans cette collection, l’objet d’un ouvrage. Voici le premier avec une présentation de l’auteur par Pierre Nora.