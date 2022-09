L’expérience des sténopés a révélé que leur histoire incorporée à celle de la camera obscura relevait d’une vision rétrospective empêchant d’apprécier à la fois leur évolution respective en tant qu’objets techniques et leur potentialité créative. En recherchant pourquoi leurs histoires fusionnaient si souvent, un récit machinique passionnant et très rarement pris en compte a été mis à jour. Ainsi, les sténopés se sont révélés modernes et non a-techniques, complexes et non primitifs, associés malgré eux et par défaut à des pratiques photographiques pensées « pauvres ».

En reliant aujourd’hui ces sténopés à une lignée technique de systèmes optiques diffractifs, il a été possible de questionner non seulement une nouvelle dialectique de l’observation et de l’enregistrement, mais aussi de comprendre des enjeux visuels encore peu explorés, témoins d’un profond changement de paradigme affectant les pratiques de photo argentique et numérique.