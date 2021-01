Driss Aïssaoui

Robert Challe et les écritures du moi

Hermann, "Les collections de la République des Lettres", 2021

Paru le 03/02/2021

ISBN : 9791037006615

Prix : 32,00 €

Depuis sa résurrection, rendue possible par le regretté Frédéric Deloffre, Robert Challe quitte les marges de l’histoire littéraire pour s’affirmer comme une figure emblématique du paysage culturel français au sortir de l’âge classique. Réformateur des formes romanesques, innovateur des idées philosophiques et annonciateur de changements sociopolitiques, notre écrivain s’institue comme un incontournable promoteur des Lumières.

Ce rôle de précurseur et d’inspirateur, Robert Challe l’assume en rejetant tout esprit de conformisme. Cette rébellion, synonyme sous sa plume de renouvellement et d’originalité, n’épargne pas la littérature personnelle. Se faisant historien de lui-même, Robert Challe se met littérairement hors la loi. Répondant à une propension à se peindre, qui prend par moments des proportions mégalomanes, il étale une rhétorique du moi sans égards ni à la notion de genres ni aux frontières censées départager réel et fiction.

Driss Aïssaoui est professeur à l’Université Dalhousie où il enseigne la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles. Ses recherches portent principalement sur les rapports entre l’évolution des mœurs et la transformation des formes esthétiques associées à l’individualisme littéraire.