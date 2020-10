Cynthia V. Parfait,

Panorama des littératures francophones des îles de l’océan Indien,

Paris, Anibwe, coll. Liziba, 2020,

EAN13 : 9782916121000.

Les littératures francophones des îles de l’océan Indien ont, dès leur genèse, cherché à se démarquer de la littérature française en évoquant notamment le pays natal, anté-colonial ou post-colonial. Elles se proposent alors de dire les malheurs et de chanter les aspirations des peuples insulaires. Pour ce faire, elles peuvent alors se servir sans conteste des modèles occidentaux ou puiser leur vitalité dans les langues locales et les traditions orales des îles respectives. Puis à l’ère de la mondialisation, le désir de s’embarquer dans l’aventure de l’écriture, tout en continuant à questionner l’île natale, se fait pressant. Cet ouvrage que propose Cynthia Parfait vise à donner une vue d’ensemble de ces productions littéraires francophones des îles du sud-ouest de l’océan Indien pour interroger aussi leur place au sein des autres littératures francophones et plus largement dans la république mondiale des lettres.

Cynthia V. PARFAIT est maître de conférences en littératures francophones à l’Université d’Antsiranana (Madagascar) et chercheure associée à l’Université de Mayotte. Ses domaines de recherches portent sur les littératures francophones de l’océan Indien et les éditions littéraires à Madagascar. Elle est l’auteure de nombreux travaux qui couvrent ces axes d’études littéraires.

