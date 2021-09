Université de Genève, Bâtiment Dufour

54e édition des Rencontres Internationales de Genève

Lundi 27 septembre 2021 — 18h30 – 20h30 Uni Dufour

Introduction, par Michel Porret, président des RIG

Conférence inaugurale

« Croyez-vous aux fantômes ? » par Krzysztof Warlikowski,

metteur en scène polonais de théâtre et d’opéra et directeur artistique du Nowy Teatr à Varsovie

Jacques Derrida, dans un entretien avec Pascal Ogier, associe la foi aux fantômes avec l’art et la psychanalyse. Il fait de la «fantomologie» le ré- sultat de l’entrelacement de ces deux domaines. Je pense que l’art commence avec des fantômes. Chaque artiste entreprend son voyage à partir d’ici. D’où ma question. Parole d’un artiste local.

Je suis un artiste local. De l’Est d’Europe, mais de l’Est de Pologne. D’un pays au passé étrange et terrible et au triste présent. De l’endroit où il y avait des ghettos, des camps de la mort comme Auschwitz. Ensuite le stalinisme. Nous vivons dans un cimetière et l’histoire et les fantômes ne nous permettent pas d’oublier. Chez nous les fantômes peuvent aussi s’appeler dybbouks.

«L’artiste est-il vraiment le héros explorateur qu’il prétend être, et l’applaudissons-nous toujours à juste titre chaque fois qu’il sort de la grotte avec une épée dégoulinante de sang dans une main et une tête de monstre dans l’autre?», demande mon personnage préféré, Elizabeth Costello dans le roman éponyme du Sud-Africain John Maxwell Cœtzee, prix Nobel 2003.

Que puis-je faire en tant qu’artiste? Se souvenir. Construire la mémoire. Ne pas laisser être oublié, oblitéré, effacé ou manipulé... (Seulement cela ?)

Un Grand Tour intérieur imparable. Ni départ ni retour possibles.

*

Conférence suivi d’un débat

« Regards croisés »

Avec Anne Bisang (Théâtre populaire romand), Eric Eigenmann (UNIGE) et Izabella Pluta (UNIL).

Modération par François Rosset (UNIL).