Critique, n° 881 : "Jacques Rancière : scènes des temps modernes"

Minuit, 2020

96 pages

ISBN : 9782707346506

12.00 €





Jacques Rancière aime à le rappeler, « il n’y a pas un mais des temps modernes », et tout diagnostic du présent doit s’efforcer de mettre au jour un certain « montage de temps » disparates qui constitue une version possible du moderne. De là son intérêt pour les transformations parallèles du récit historique et de la fiction littéraire (de Marx à Auerbach et de Woolf à Sebald), pour le cinéma (Vertov, Pedro Costa ou Béla Tarr), mais aussi pour la danse, la photographie, et plus récemment l’art des jardins. De là aussi une méthode qui consiste à exhiber et à analyser dans chaque cas des « scènes » qui sont autant de laboratoires où s’inventent les formes précaires et incertaines d’un temps commun.

C’est ce moment de son travail – le plus récent – qu’interrogent les textes ici réunis par Dork Zabunyan (Nathalie Delbard sur la photographie, Paul Sztulman sur le paysage) et que commente Jacques Rancière lui-même dans un entretien avec Fabienne Brugère.



Lire sur Cairn…

Sommaire



Dork ZABUNYAN : Le pari de Jacques Rancière



Nathalie DELBARD : Désordres photographiques



Paul SZTULMAN : Le jardin change de natur





ENTRETIEN



Jacques RANCIÈRE : La pensée des bords*



Claire SALLES : Trois milliards d’images par jour



Pascale FAUTRIER : Natacha, Nathalie et Sarraute. La biographie à l’épreuve du tropisme



Laurent JENNY : L’image en chemin



NOTE



Matthieu LETOURNEUX : Le polar américain, témoin de son temps

Lire sur Cairn…

Voir la revue sur le site de l'éditeur…