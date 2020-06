Critique n° 875 : Perdre le Nord ? Passions polaires

Minuit, avril 2020

96 pages

ISBN : 9782707346285

12.00 €



Entre vestiges polluants de la guerre froide, convoitises énergétiques ou stratégiques et, bien sûr, réchauffement climatique, sommes-nous en train de perdre le Nord ? Ses habitants, humains et non humains, ne l’ont-ils pas déjà perdu ? Le monde arctique n’est-il plus qu’une marchandise à saisir avant liquidation, comme le suggère l’initiative bouffonne du président Trump, acquéreur potentiel du Groenland ?

La fascination est ancienne pour le monde hyperboréen, cette terre d’aventure. Mais l’aventure elle-même a changé de sens. Nos « passions polaires » n’ont plus grand-chose à voir avec celles des explorateurs d’antan. C’est ce que nous enseignent les analyses et les témoignages des modernes voyageurs, anthropologues, écrivains, cinéastes, qui partent aujourd’hui vers le Pôle. Non pour le « découvrir » ou l’arpenter, mais pour recueillir la leçon de ceux qui l’habitent, témoigner du désastre écologique, s’y perdre – et parfois y renaître.

Lire sur Cairn…



*

Sommaire



Frédéric KECK : Voyages réels et imaginaires en Asie du Nord



Pedro CORDOBA : La Mishna du Pôle Nord et la Femme aux Métaux



Éléonore DEVEVEY : Troubles polaires. Les illuminations ethnographiques d’Émile Petitot



Marielle MACÉ : Depuis l’ours

ENTRETIEN



Tania RAKHMANOVA : Un Eldorado sous la banquise ?



*



Bruno KARSENTI : Benjamin Fondane lecteur de Lévy-Bruhl



Andrei MINZETANU : Métaphysique du commentaire

*

Voir la revue sur le site de l'éditeur…