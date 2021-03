Crime, Histoire et Sociétés, 2020-2

Édition coordonnée par Paul LAWRENCE

Assisté par Emmanuel BLANCHARD

Avec Xavier ROUSSEAUX

Droz, 2021

*

38 CHF

128 p.

ISBN-13: 978-2-600-06286-2

*

Sommaire / Contents :

Articles – Herman Diederiks Prize 2019 : A. TEPPERMAN, « Forgotten Rebellions: American Penal Radicalism Between the World Wars » ; B. DAUVEN, « La ‘‘paix des dames’’ : le rôle des veuves des victimes d'homicides, un facteur de pacification des mœurs ? (Brabant, XVe-XVIIe siècles) » ; K. DEKOSTER, « Hanged Bodies and Melancholic Minds. Medical Practitioners and the Forensic Investigation of Suicide in Early Modern Flanders » ; A. LE PENNEC, « ‘‘Sois toujours soumise et obéissante envers tes supérieur’’. Les sociabilités dans les maisons centrales de femmes du Sud de la France, XIXe-début XXe siècles » ; C. PASSARELLA, « Between Leniency and Severity. Family Life and Criminal Behaviours at the Court of Assize of Venice, 1871-1898 » – Livres reçus/Books received.

