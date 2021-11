Adresse : Paris, Sorbonne Université, Amphithéâtre Richelieu

Séminaire Michel Houellebecq



Voici trente ans, en 1991, paraissaient coup sur coup l’essai H.P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie, le recueil de poésie La Poursuite du bonheur, et un manifeste intitulé Rester vivant. Méthode. Avec ces trois premières œuvres, Michel Houellebecq entrait en littérature ; trente ans plus tard, et après sept romans (bientôt huit), quatre recueils de poèmes et plusieurs séries d’essais, il est devenu l’un des auteurs français contemporains les plus célèbres à l’étranger, et sans doute l’un de ceux qui nous donnent le mieux à penser les apories, les mutations et les crises du monde contemporain – en témoigne entre autres la grande diversité des chercheurs qui s’intéressent aujourd’hui à son œuvre : littéraires, philosophes, historiens, spécialistes en sciences politiques, historiens de l’art, architectes, économistes, juristes, scientifiques...



Le séminaire Houellebecq a pour ambition d’offrir à ces chercheurs, qui travaillent souvent de façon d’autant plus isolée qu’ils viennent de pays différents, un moyen de se rencontrer, discuter et faire connaître leurs réflexions et leurs travaux.

Ce séminaire s’ouvrira par un entretien public avec Michel Houellebecq, intitulé « Le livre ou la vie » et organisé en partenariat avec l’université Paris Nanterre et Sorbonne Université à l’amphithéâtre Richelieu, en Sorbonne, le 2 décembre 2021 à 19h30. Cet entretien permettra de l’interroger à la fois sur son parcours d’écrivain, sur sa conception de la littérature et sur son rapport à l’objet livre.



Deux séances sont ensuite prévues pour le premier semestre 2022. Le huitième roman de Michel Houellebecq paraissant en janvier, elles seront toutes deux centrées sur l’écriture romanesque et auront lieu à l’université Paris Nanterre, où elles se tiendront à la fois en présence et en visio-conférence.



Le jeudi 7 avril, nous engagerons une discussion ouverte sur le nouveau roman. Ruth Amar, Pierre Jourde, Caroline Julliot, Dominique Viart, Russell Williams et moi-même lancerons les débats.



Le jeudi 19 mai 2022, Éric Bordas et Vincent Jouve interviendront, le premier pour travailler la question de la langue houellebecquienne ; le second pour évoquer les problèmes de l’identification dans les romans de Michel Houellebecq.



D’autres séances sont prévues pour l’année 2022-2023, dont les dates et les contenus seront précisés ultérieurement.

Si vous êtes intéressé(e) par le séminaire, merci de le faire savoir à l'adresse mentionnée ci-dessous comme contact de manière à pouvoir être inscrit(e) dans la liste de diffusion.



*



Jeudi 2 décembre, 19h30



« Le livre ou la vie », entretien public avec Michel Houellebecq



Université de la Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu





Jeudi 7 avril



« Réagir : discussions autour du nouveau roman de Michel Houellebecq »



Université Paris Nanterre, bâtiment Paul Ricœur, 4e étage, salle des conseils, 16h30-19h30





Jeudi 19 mai



« L’écriture romanesque de Michel Houellebecq » (Éric Bordas et Vincent Jouve)



Université Paris Nanterre, bâtiment Paul Ricœur, 4e étage, salle des conseils, 16h30-19h30



*

Contact : Agathe Novak-Lechevalier (agathe.novak-lechevalier@parisnanterre.fr)



Crédit photo : Philippe Matsas