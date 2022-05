Colloque International « Continuer Henri Meschonnic »

les 1er et le 2 juin 2022, à 14h (horaire de Paris).



Au cours de ces dernières années au Brésil, l'œuvre de l'écrivain, essayiste, poète et traducteur Henri Meschonnic (1932-2009) semble avoir gagné sa place dans l’horizon que constituent les recherches sur le langage. Cependant, même si ses essais sur la théorie littéraire, la poétique et la traduction intéressent le public universitaire, contrairement à l'augmentation du nombre de citations à son œuvre, la traduction de sa pensée en portugais reste limitée. Il est évident que la traduction d'une théorie de la traduction pose des difficultés et une part importante de son travail est intimement liée à son activité et à ses réflexions sur la traduction. Mais il importe aussi de prendre en compte les particularités de l'écriture de Meschonnic qui s'articulent à une pensée intempestive. De telles particularités sont certainement une autre partie du défi pour sa traduction, ainsi que pour le transfert et la circulation de sa pensée. Ces facteurs réunis semblent créer, alors que ses essais sont lus avec enthousiasme, l'idée que Meschonnic est un auteur « difficile ». Et c'est à partir de ce contexte que notre colloque cherche à réunir des chercheurs qui s'intéressent au poète-traducteur français pour situer son actualité à travers différentes expériences de lecture. C'est donc l'occasion d'évaluer son transfert culturel et quelles sont les voies possibles qui nous permettront de continuer Meschonnic au Brésil.



PROGRAMME

1er Juin



14-14h15 OUVERTURE



14h15-15h45 LE CONTINU DES PRATIQUES DU SENS



1.“Continuar o contínuo: a linguagem no tempo e o tempo na linguagem”, Roberto Zular (USP)

2.“Historicidade - contínuo/descontínuo dança - história na poesia sufi”, Leandra Yunis (USP)

3.“A noção de poema em prosa, por Meschonnic”, Fernando Paixão (USP)



Modération : Álvaro Faleiros (USP)



16h00-17h30 LE CONTINU DANS LE LANGAGE



1.“Em direção a uma teoria de conjunto da linguagem: sobre Meschonnic e a transversalidade da linguagem”, Valdir Flores (UFRGS)

2.“À escuta do contínuo da linguagem: ritmo, discurso, enunciação”, Daiane Neumann (UFPEL)

3.“Henri Meschonnic em Hispanoamérica: continuidade del sujeto em el discurso”, Alejandro Palma Castro (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)



Modération : Roberto Zular (USP)

2 Juin



14-15h30 TRADUIRE LE CONTINU



1.“Traduzir o poema Henri Meschonnic”, Rafael Costa Mendes (Université de Poitiers, Université Sorbonne Nouvelle)

2.“Ainda o ritmo: Meschonnic e a tradução de Homero”, Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

3.“Pensar Meschonnic e a historicidade radical da linguagem”, Maria Sílvia Cintra Martins (UFSCAR)



Modération : Roberto Zular (USP)



15h45-17h15 CONTINUER MESCHONNIC ?



1.« Quelle théorie du langage pour penser les transferts culturels ? Avec Henri Meschonnic, la voix critique faite relation et avec Blaise Cendrars, la carte postale devenue poème », Serge Martin (Université Sorbonne Nouvelle)

2.« E/I-migrer et l’éthique d’après Meschonnic », Alice Maria Araújo Ferreira (UNB)

3.« Poétique du traduire: continuations brésiliennes », Álvaro Faleiros (USP)



Modération : Rafael Costa Mendes (Université de Poitiers, Université Sorbonne Nouvelle)



17h15-17h30 CONCLUSION

ORGANISATION



Álvaro Faleiros (USP)

Rafael Costa Mendes (Université de Poitiers, Université Sorbonne Nouvelle)

Roberto Zular (USP)