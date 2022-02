En 1869, Jules Alexandre Marinier réalise 6 vues stéréoscopiques du Petit Chaperon rouge. En 1893, Mary Ann Bartlett photographie ses enfants pour illustrer son recueil de comptines et fabulettes anglo-saxonnes Mother Goose 93, offrant ainsi un nouveau visage à Georgie Porgie et Little Miss Muffet. Dans les années 1930, à Sydney, la Cinesound Productions Ltd. propose une nouvelle version du conte Boucle d’or et les trois ours, avec des photographies de trois koalas. Dans les années 1980, Sarah Moon plonge son Chaperon rouge dans les rues sombres d’une ville moderne, William Wegman habille ses chiens pour figurer Cendrillon et ses demi-sœurs et en 1998 les éditions Passage Piétons donne à la comptine Promenons nous dans les bois un décor très urbain.



Depuis l’invention du médium, les photographes ont investi le patrimoine commun de la littérature et de la culture enfantines pour proposer leurs propres « illustrations », « re-créations », « interprétations », « relectures » des rhymes, formulettes et contes hérités de la tradition orale.



Cette journée d’étude ambitionne ainsi de rassembler des études portant sur ces ouvrages européens et américains inscrits dans un réseau de créations autour d’œuvres patrimoniales. Nous nous demanderons comment elles deviennent des œuvres à part entière et comment elles font lien avec celles qui les ont précédées. Nous questionnerons les stratégies éditoriales privilégiées au moment de ces réactualisations de l’héritage littéraire et culturel, ainsi que le choix de corpus réédité. Nous examinerons comment l’usage de la photographie reconfigurent le récit et les personnages. Enfin, nous tenterons d’évaluer comment l’illusion de réalité que la photographie porte en elle influe sur la réception de ces créations.

Programme :

9 h 00 : Ouverture de la journée.



9 h 15 : Christiane Connan-Pintado (U. Bordeaux) : Les contes et leurs fantômes dans l'objectif de la photographie. Album pour la jeunesse et art contemporain.



9 h 40 : Christine Rivalan-Guégo (U. Rennes 2) : Contes à la une. L’actualité au miroir des contes.

10 h 05 : Caterina Ramonda (Bibliothèques Italiennes) : Traces de contes. Des couvertures de romans jeunesse aux grands écrans.



10 h 30 : Questions.



10 h 50 : Rencontre avec Marie-Liesse de Bellescize, photographe de Le jour où je serai grande, une histoire de Poucette, avec Timothée de Fombelle.



12 h 00 : Pause



14 h 00 : Gyongy Pal (U. Kaposvár) : Les contes photo-illustrés de Karoly Gink.



14 h 25 : Héloïse Huynh (U. Montréal ) : Renouvellements artistiques dans A mulher que matou os peixes de Lispector et Valente : innovations du collage photographique.



14h 50 : Questions



15 h 10 : Laurence Le Guen (U. Rennes 2) Le chat botté chapeauté photoshopé de Frank Horvat



15 h 35 : Jane Wattenberg : Chickabunga! The Sky Is Falling! Photo-illustrated re-tellings of famous old tales.



15 h 50 : Questions



16h 15 : Bilan et fin de la journée



