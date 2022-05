Adresse : Paris : Centre culturel canadien (30 mai au 1er juin) et Bibliothèque Nationale de France (2 et 3 juin)

Du 30 mai au 3 juin 2022

Au Centre Culturel Canadien (journées du 30 mai au 1er juin)

et à la Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand (journées des 2 et 3 juin).

*

Renseignements pratiques et modalités d’inscription pour les non-congressistes



Pour les séances au Centre Culturel Canadien (130, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris) : Inscriptions obligatoires pour les non-congressistes sur ce formulaire

Pour la projection au cinéma Le Champo (30 mai à 19h45), rendez-vous directement 51, rue des écoles, 75005 Paris. La séance est ouverte au public

Pour les séances à la BNF du jeudi 2 juin, l’accès au petit auditorium se fait par l’entrée principale (entrée Est, côté rue Durkheim, voir plan).Inscriptions obligatoires pour les non-congressistes sur l’application Affluences ou affluences.com

Pour les séances à la BNF du vendredi 3 juin : Adresse : belvédère (entrée tour T2, voir plan). Inscriptions obligatoires pour les non-congressistes sur l’application Affluences ou affluences.com



L’actualisation des informations se fera régulièrement sur numapresse.org et medias19.org

*



Comité d’organisation : Nejma Omari, Claire-Marine Parodi, Guillaume Pinson, Marie-Ève Thérenty





Le congrès

Le projet scientifique franco-québécois Médias 19, articulé autour de la plateforme numérique www.medias19.org et le projet scientifique international Numapresse (www.numapresse.org ) organisent un congrès à Paris pour faire état de la recherche actuelle sur la presse, à l’heure de la numérisation des corpus. Ce congrès interrogera notamment la circulation internationale des textes, genres, formats de presse, la rééditorialisation des contenus du journal et proposera une histoire culturelle et littéraire de la presse du dix-neuvième au vingt-et-unième siècle, en mobilisant les grands corpus de presse numérisés et les nouveaux outils de lecture fournis par les humanités numériques.



Le congrès, piloté par Guillaume Pinson (Université Laval) et Marie-Ève Thérenty (Université Paul Valéry Montpellier 3), se tiendra du 30 mai au 3 juin 2022. Les trois premières journées se dérouleront au Centre Culturel canadien, les deux suivantes à la BnF. Un hommage à Dominique Kalifa, historien du crime, de la presse et des imaginaires culturels, clôturera la manifestation.





Programme





Lundi 30 mai – Centre culturel canadien



9h00-10h00

Séance 1, Grand auditorium



Guillaume Pinson (Université Laval) et Marie-Ève Thérenty (Université Paul-Valéry Montpellier 3)



Introduction du congrès



Pierre-Carl Langlais (Numapresse), conférence d'ouverture



Modéliser le journal : nouvelles perspectives sur deux siècles de presse numérisée



10h00-11h00

Séance 2a, Grand auditorium

Présidence : Julien Schuh (Université Paris-Nanterre)



Gilles Bastin (Université de Grenoble), Le journaliste et ses doubles. Morphologie du journalisme et marché de l’édition en France au XXe siècle



Sébastien De Valeriola, Brecht Deseure, Florence Le Cam, Manon Libert et Alexia Vidalenche (Université Libre de Bruxelles), Hériter d’un dictionnaire biographique. Enjeux méthodologiques autour d’une base de données belges



10h00-11h00

Séance 2b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Guillaume Pinson (Université Laval)



Lisa Bolz (CELSA), Les réseaux de télégraphie électrique et le développement de nouvelles pratiques journalistiques transculturelles



Alex Gagnon (Université du Québec à Trois-Rivières), Le récit d'excursion ferroviaire dans la presse québécoise du XIXe siècle (1836-1876). Le rôle du chemin de fer dans la formation du reportage et de la chronique au Québec



11h00-11h30

Pause



11h30-13h00

Séance 3a, Grand auditorium

Présidence : Paul Aron (Université libre de Bruxelles)



Nejma Omari (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Émile Zola et le recueil d’articles : de la rééditorialisation de contenus avant l’ère numérique



Yvan Daniel (Université Clermont Auvergne) et Serge Linkès (Université de La Rochelle), Approches génétique, médiatique et littéraire de l'œuvre d'un « grand reporter » : présentation de Romans et récits de Joseph Kessel pour La Pléiad

Chantal Savoie (Université du Québec à Montréal) et Olivier Lapointe (Université de Montréal), Les outils de recherche plein-texte et l’analyse textuelle automatisée pour explorer la vie littéraire des années 1950 au Québec



11h30 – 12h30

Séance 3b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Marie-Astrid Charlier (Université Paul Valéry-Montpellier 3)



Lisa Bolz (CELSA), Juliette Charbonneaux (CELSA), Jean-Michel Utard (Université de Strasbourg) et Nicolas Férard (ECPAD), De la production à la diffusion médiatique des images. Approches longitudinales et exploitations de fonds numérisés.



Benjamin Azoulay (Paris-Saclay) et Benoît de Courson (Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, Freibourg), Gallicagram, un outil de lexicométrie pour la recherche



13h00-14h00

Déjeuner



14h00-15h30

Séance 4a, Grand auditorium

Présidence : Laurent Bihl (Université Paris Panthéon-Sorbonne)



Laura Truxa (École des hautes études en sciences sociales), Le rôle du graphisme et de la typographie dans l’essor de la presse magazine de l’entre-deux-guerres français



Bruno Martins (Universidade Federale de Minas Gerais), Les jeux d’esprit dans la presse. Lecture et poétique typographique au tournant du XIXe au XXe siècle



Marie-Astrid Charlier (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Les hebdomadaires à l’ère photographique (1928-1958) : une médiapoétique de l’image



14h00-15h30

Séance 4b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke)



Caroline Loranger (Université du Québec à Montréal), Du feuilleton au « grand roman complet » : variation des formes de la fiction romanesque dans la presse québécoise



Jade Petrault (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Explorer un siècle de romans-feuilletons en Occitanie : perspectives méthodologiques et expérimentations numériques

Leila de Vicente (Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Université Laval), Règlements de contes : les conditions de publication du récit bref dans les journaux du premier XXe siècle



15h30-16h00

Pause





16h00-17h30

Séance 5a, Grand auditorium

Présidence : Étienne Manchette (Retronews)



Vitaly Buduchev (Université de Lorraine), L’évolution du reportage russe vers le genre littéraire. Exemple d’archives numérisées du journal Komsomolskaya Pravda



Johanna Cappi (CELSA), Le prix Albert Londres (1932-2022), une histoire des héritages et des métamorphoses du journalisme d’enquête francophone



Audrey Alves (Université de Lorraine), Les mooks en France à l’horizon 2020 : évolutions d’un journalisme alternatif



16h00-17h30

Séance 5b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Claire Barel-Moisan (CNRS)



Laura Suarez de la Torre (Instituto Mora), Profiter de la presse européenne pour créer un magazine mexicain. Lectures pour les femmes au XIXe siècle



Santiago Diaz Lage (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Un journal international pour souder « la race latine » (Madrid, 1874)







Sébastien Rozeaux (Université Toulouse Jean-Jaurès), Le Brésil et l’Amérique latine : histoire d’une rencontre par voie de presse (1856-1922)







19h45 Projection de Shock Corridor de Samuel Fuller au cinéma Le Champo.





Mardi 31 mai – Centre culturel canadien





9h00-10h30

Séance 6, Grand auditorium

Présidence : Clément Dessy (Université libre de Bruxelles)





Yoan Vérilhac (Université de Nîmes), Les modes de lecture du journal : reconstitution, modélisation et... limites







Claire Barel-Moisan (CNRS), La presse pour la jeunesse de l’entre-deux-guerres







Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre), "Torturée toute la nuit par ses deux amants": la violence sexuelle dans Détective, entre relation esthétique et discours social (1967-1980)





10h30-11h00

Pause





11h00-13h00

Séance 7a, Grand auditorium

Présidence : Sarah Mombert (École Normale Supérieure de Lyon)





Alexia Vidalenche (Université Libre de Bruxelles et Université Paul-Valéry Montpellier 3), Séries de portraits de journalistes dans la presse quotidienne française : quelles représentations de la profession ?







Marceau Levin (Université de Sherbrooke et Université Lumière Lyon 2), La biographie contemporaine au XIXe siècle, genre historique ou médiatique ?







Maxime Fabre (Université Bordeaux Montaigne), Visages à la Une dans les magazines photographiques durant l’entre-deux-guerres : faire-face, faire-signe







Adrien Rannaud (Université de Toronto), Les rêves d’amour de Phonsine : célébrité, genre et vie culturelle dans la presse québécoise des années 1940 et 1950









11h00 -13h00

Séance 7b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Amélie Chabrier (Université de Nîmes)





Laure Demougin (Université Renmin et Université Paul-Valéry Montpellier 3), Alexandre Dumas en Algérie médiatique : plagiat ou viralité ?







Filippos Katsanos (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Les nouvelles aventures de Sherlock Holmes dans les presses grecque et française du début du XXe siècle







Fernanda Conciani (Université Laval), L’imaginaire brésilien dans les romans d’aventure entre 1881 et 1892 : onze ans de voyages entre les pages des journaux et des livres







Eléonore Martin (Université Bordeaux Montaigne), Théâtre, opéra et cirque chinois dans la presse française au XXe siècle









13h00-14h00 Déjeuner





14h00-15h30

Séance 8a, Grand auditorium

Présidence : Martine Lavaud (Université d’Artois)





Morgane Avellaneda (Université des Antilles), Les « correspondances privées » dans la presse de la Restauration, des rééditorialisations mensongères







Stéphanie Dord-Crouslé (Centre national de la recherche scientifique), Le Constitutionnel contre le Journal des Faits : un « journal voleur » au tribunal (mars 1853)







Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke), La circulation périodique de la littérature prolétarienne et révolutionnaire dans les années 1930







14h00-15h30

Séance 8b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Isabelle Meuret (Université Libre de Bruxelles)





Aisha Bazlamit (Université Lumière Lyon 2), À la recherche des fantômes de la presse : une étude de l’œuvre journalistique des femmes socialistes à la Belle Époque







Qing Feng (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Portraits de femmes, portrait de soi : poétiques journalistiques de Marguerite Duras au prisme de la littérature







Karine Abadie (Memorial University of Newfoundland), Faire ressurgir Lucien Wahl : entre circulation et identification







15h30-16h00 Pause





16h00-17h30

Séance 9a, Grand auditorium

Présidence : Michel Lacroix (Université du Québec à Montréal)





Dominique Trudel (Audencia ScienceCom) et Juliette de Maeyer (Université de Montréal), Les bots comme outil d’analyse et de remédiation des corpus : la théorie du « triangle de l’intelligence »







Allan Deneuville (Université Paris 8 et Université du Québec à Montréal), Le copier-coller en temps de réchauffement médiatique







Elzbieta Biardzka (Université de Wroclaw), Les mèmes Internet, forme numérique de journalisme participatif non professionnel







16h00-17h30

Séance 9b, Salle SS101 en duplex avec SS102

Présidence : Florence Le Cam (Université libre de Bruxelles)





Lucia Granja (Unicamp), Viralité et circulation des nouvelles autour de la guerre franco-prussienne au rythme des arrivées des paquebots à Rio de Janeiro







Orna Levin (Unicamp), Images du front : les illustrations de la guerre franco-prussienne dans les périodiques américains







Valéria Guimaraes (Unesp), La guerre franco-allemande et la question de la latinité dans la presse franco-brésilienne







Mercredi 1er juin – Centre culturel canadien





9h00-10h30

Séance 10, Grand auditorium

Présidence : Alain Vaillant (Université Paris Nanterre)





Nicolas Gauthier (Université de Waterloo), Les multiples vies de l’assassinat de la femme Renault : rééditorialisations, reconfigurations, récritures







Sarah Mombert (École normale supérieure de Lyon), La contrefaçon intérieure : la reproduction journalistique et la Société des Gens de Lettres







Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2), Comment parler d’une pièce que l’on n’a pas vue : circulations critiques







10h30-11h00 Pause





11h00-12h30

Séance 11, Grand auditorium

Présidence : Matthieu Letourneux (Université Paris-Nanterre)





Christian Pradié (Université Sorbonne-Nouvelle), Les origines intellectuelles d’une pensée de la réforme de l’espace public en France au milieu du XXe siècle







Franck Rebillard, (Université Sorbonne-Nouvelle), Snippet or no snippet ? La Directive Copyright de 2019 comme cristallisation des enjeux de la modularisation éditoriale







Rémy Bersipont (Université Catholique de Louvain), Le big data et les groupes de presse écrite belge francophone : une approche par les ressources







Solange Kurpiel (Université Lumière Lyon 2) et Ivanise Hilbig de Andrade (Universidade Federal da Bahia), L’horizontalité par l’universalisme : les reconfigurations éditoriales de la presse indépendante en ligne au Brésil et en France







12h30-14h00 Déjeuner



14h00-16h00

Séance 12, Grand auditorium

Présidence : Yoan Vérilhac (Université de Nîmes)





Rachel Nadon (Université du Québec à Trois-Rivières et Université Montpellier 3), Les journaux jaunes au Québec : modernité, sexualité et pratiques littéraires dans les années 1950







Béatrice Guillier (IIAD-LAHIC), Faire des œufs à la neige, mon rêve ! : promotion de l'innovation technologique et incitation à la consommation de masse dans les illustrés pour petites filles de l'après-guerre en France







Loic Artiaga (Université de Limoges), Écrire les masculinités au temps du New journalism (1965-1980)







Sixtine Audebert (Université Paris-Sorbonne, et Université Paul-Valéry Montpellier 3), « Buy or… Die ! », le plaisir esthétique de l’amateur de métal au prisme de la critique de disque







16h00-16h30 Pause





16h30 - 17h30

Séance 13, Grand auditorium

Présidence : Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2)





Laura Folica (Université de Catalunya), La traduction littéraire dans les revues ibéro-américaines (1898-1959) : défis méthodologiques dans la construction d’un corpus à grande échelle







Michel Lacroix (Université du Québec à Montréal), Viralité des ismes : France/Québec 1919-1960





20 h 00 Dîner au Bouillon Racine, 3, rue Racine, 75006 Paris (réservé aux congressistes)





Jeudi 2 juin – Bibliothèque nationale de France (petit auditorium)





9h30-9h45

Laurence Engel (Présidente de la Bibliothèque nationale de France), Mot de bienvenue







9h45-11h30

Séance 14

Présidence : Claire Blandin (Université Sorbonne Paris Nord)





Alain Vaillant (Université Paris Nanterre) et Jean-Didier Wagneur (BNF), Le rire viral et la presse du XIXe siècle







Jean-Luc Buard (Université Paris 13), De quelques canulars médiatiques au XIXe siècle







Paul Aron (Université Libre de Bruxelles), La presse satirique belge au regard de la presse française : comparaisons, spécificités





11h30-12h00 Pause





12h00-13h00

Séance 15

Présidence : Adeline Wrona (CELSA)





Nicolas Bianchi (Université Gent et Université Paul-Valéry Montpellier 3), Quand le support médiatique dissout le genre littéraire. L’humour des journaux de tranchées face à leurs romans feuilletons







Frédérick Bertrand (Université Laval), Retour vers le « grand pays barbare des tranchées » : une construction médiatique du récit mémoriel







13h00-14h00 Déjeuner





14h00-15h30

Séance 16

Présidence : Maud Ehrmann (École polytechnique fédérale de Lausanne)





Emmanuelle Paccaud (Université de Lausanne), Déconstruire la success story du groupe de presse magazine américain Condé Nast, entre pratiques entrepreneuriales et imaginaires médiatiques transatlantiques (1909-1942)







Alexis Lévrier (Université de Reims), Les éditoriaux du Monde lors de l’affaire des diamants : l’impossible héritage de Sirius







Valérie Bonnet et Pierre Ratinaud (Université Toulouse Jean-Jaurès), Évolution du traitement du sport dans le journal Le Monde







15h30-16h00 Pause



16h00-17h30

Séance 17

Présidence : Alexis Lévrier (Université de Reims Champagne-Ardennes)





Diana Cooper-Richet (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Nomades de la presse et du livre francophones en Asie du sud-est, dans la seconde moitié du XIXe siècle







Loïc Marcou (École des hautes études en sciences sociales), Circulation et viralité de l’information de la Grèce vers la France au tournant du XXe siècle : le cas de l’homme de presse Antonios-Zannettakis Stéphanopoli (1839-1913)







Violaine Sauty (Université Paul-Valéry Montpellier 3 et Université Libre de Bruxelles) et Oriane Deseilligny (Université Paris 13), Journalisme et rééditorialisation croisées : du livre à l’article et vice versa







18 h 30 : Visite guidée du Monde (uniquement sur inscription pour les congressistes - nombre de places limitées)





Vendredi 3 juin – Bibliothèque nationale de France (Belvédère)





10h00-12h30

Séance 18 : Projets collectifs et infrastructures

Présidence : Julien Schuh (Université Paris-Nanterre)





Impresso. Media Monitoring of the Past



Maud Ehrmann, École polytechnique fédérale de Lausanne







Gallica-BNF



Arnaud Laborderie, Bibliothèque nationale de France







Living with Machines



Mia Ridge, British Library







NewsEye. A Digital Investigator for Historical Newspapers



Antoine Doucet et Axel Jean-Caurant, Université de La Rochelle







12h30-14h00 Déjeuner



14h00-16h30

L’Histoire en jeu - Hommage à Dominique Kalifa

Avec la participation de Gabriel Dufay (comédien)





VIES DEVIANTES ET FAITS DIVERS



Le Congrès Médias 19 – Numapresse rend hommage à l’historien Dominique Kalifa, qui nous a quittés le 12 septembre 2020.



Cette après-midi de lectures alternées, par des universitaires et le comédien Gabriel Dufay, évoquera l’œuvre de Dominique Kalifa, tout en explorant des pans insolites et amusants de la culture médiatique. Il s'agira de reconnaître certaines thématiques chères à Dominique : le fait divers, le crime, le sensationnalisme, la presse, les marginaux, le bagne, les bas-fonds, l’érotisme… et d'explorer à sa manière, d'une façon à la fois savante et distrayante, l'imaginaire social.



Un ouvrage, qui reprendra le contenu de cet hommage, auquel s’ajouteront beaucoup d’autres contributions, paraîtra à l'automne 2022 chez CNRS Editions.







Marie-Ève Thérenty, Hommage à Dominique Kalifa : la règle du jeu







Anne-Emmanuelle Demartini, « Meurtre de chien » (2015)







Guillaume Pinson, « Un drame de la jalousie » (1912)







Anne-Marie Thiesse, « Tuer l’épidémie : une enquête sensationnelle » (1905)







Amélie Chabrier, Fantômas, mais pourquoi est-il si méchant ? Parce qu’il prend les « Pilules Pink Pour Personnes Pâles ! » (1896)







Sarah Mombert, « Le danger des bas noirs » (1894)







Laura Suarez de la Torre, « S’envoler vers les cieux du Mexique » (1871)





Cocktail de conclusion









