Amiens, Université de Picardie Jules Verne (Citadelle)

Journée d’études

1562-1563 — Configuration/reconfiguration du champ poétique autour de Ronsard

et des Discours des misères de ce temps

Vendredi 17 janvier 2020

Université de Picardie-Jules Verne (Citadelle)

Salle E002

Organisée par

Julien Gœury (Université de Picardie - Jules Verne)

Nathalie Dauvois (Université de Paris III-Sorbonne nouvelle)

La publication des Discours des misères de ce temps de Ronsard en 1562-1563 provoque une forte polarisation des milieux lettrés. Télécommandée depuis Genève par Calvin et Th. de Bèze, se développe même une violente querelle anti-ronsardienne. Celle-ci entend précipiter, sur fond politique et religieux, une reconfiguration du champ poétique en opposant les partisans d’une poétique humaniste identifiée au camp ronsardien aux tenants d’une poétique réformée d’inspiration biblique, dont Th. de Bèze a jeté les bases autour de 1550, mais qui se trouve désormais au cœur des débats. Entre les deux, de très nombreux poètes échappent à cette redistribution des « rôles » en se jouant aussi bien des frontières confessionnelles que des lignes de partage théoriques. Sans se limiter aux Discours de Ronsard et aux libelles produits par ses adversaires protestants (L. Des Masures, A. de La Roche-Chandieu, B. de Montméja, J. Grévin, F. Chrestien, A. de Rivaudeau, etc.), cette journée d’étude permettra de mettre au jour la dynamique de réseaux que (sur)détermine cet engagement de Ronsard dans l’actualité et plus généralement d’observer les bouleversements et reconfigurations du champ poétique français en temps de guerre.

Programme :

10h : Accueil et introduction J. Goeury et N. Dauvois

10h15 : Olivia Carpi (UPJV) : « Le procès des séditieux. La place de la politique dans les Discours des misères de ce temps de Ronsard »

10h45 : Emmanuel Buron (Rennes 2) : « Analyse pragmatique des genres poétiques royalistes »

11h15 : Pause

11h45 : : Ruth Stawarz-Luginbühl (Neuchâtel) : « Pierre de Mondoré, une carrière humaniste brisée par la guerre civile »

12h30 - Pause déjeuner

Présidence : Frank Lestringant

13h45 : Michèle Clément (Lyon 2), « Jacques Grévin et Le temple de Ronsard (1563-1564) : le poème, l’histoire de sa publication, son réseau humain et textuel »

14h15 : Kévin Hémery (UPJV) : « André de Rivaudeau dans la querelle contre Ronsard : quelques éléments sur la place et l’attribution de la Remonstrance à la Royne »

15h : Pause

15h30 : Mathieu Minet (Namur) : « La conversion poétique de Louis Des Masures »

16h : Nina Hugot (université de Lorraine) : « F. de la Baronie à Messire Pierre de Ronsard » : Florent Chrestien autour de 1563 »

16h30 : Julien Goeury (UPJV) : « Artus Désiré et Pierre de Ronsard face aux protestants : cherchez l’intrus ! »