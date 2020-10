INHA , salle W. Benjamin (6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris)

"Tracé, inscription, copie : le geste à l’œuvre"

Conférence de Nicolas Aiello (INHA Paris)

Dans le cadre du cycle La lettre et la ligne II, le CEEI accueille l'artiste Nicolas Aiello

pour une conférence intitulée « Tracé, inscription, copie : le geste à l’œuvre ».

mardi 10 novembre 2020, 15h-17h

INHA , salle W. Benjamin

(6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris)

Nicolas Aiello présentera son travail, dans lequel la gestuelle du tracé et l’utilisation du trait dépassent les divisions habituelles entre « dessin » et « écriture ».

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les images encore inédites d’une recherche en cours, intitulée Le dessin comme outil épistémologique, réalisée à partir de carnets d’historiens de l’art (Meyer Schapiro et Aby Warburg, notamment).

Nicolas Aiello (1977) est diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble. Ses premiers travaux se sont définis autour d’interventions dans l’espace public. Depuis 2008, la pratique du dessin comme expérience subjective de transcription, liée à l’écriture, a pris une place centrale dans son travail. Elle lui permet d’investir l’espace urbain, l’espace imprimé et les récits latents des documents d’archives. Son travail a été montré dans de nombreuses expositions en France (Musée des Arts Décoratifs à Paris, Bibliothèque nationale de France, Galerie 22,48 m2…) et à l’étranger (Kunstverein de Hamburg, Musée Albertina de Vienne…). Il prend également la forme de projets éditoriaux, en collaboration avec diverses structures (URDLA, Lendroit Éditions, Christophe Daviet-Thery, CNEAI…). Depuis quelques années, il collabore de manière régulière avec la Galerie C de Neuchâtel (Drawing Now 2017). Il enseigne à l’ESAD de Reims.

Discutante : Karine Bouchy



Accès libre dans la limite des places disponibles (jauge Covid)

Inscription indispensable par courriel à assoceei@gmail.com