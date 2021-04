Vision

Conférence "Jules Verne et la crise du scientisme" par Laure Lévêque

30 avril 2021, 18 h.

Contre une vulgate tenace qui continue de célébrer en Jules Verne le thuriféraire aveugle du progrès, il s’agira de remettre sous tension l’idée d’un Verne champion irréfléchi de l’entreprise humaine et de puiser dans le touffu massif vernien de quoi déconstruire une image qui doit beaucoup à la politique éditoriale d’Hetzel, désireux d’arrimer les Voyages extraordinaires aux valeurs rationalistes, positivistes et expansionnistes qui dominent, tant sous le Second Empire que sous la Troisième République, une France lancée dans l’aventure industrielle et coloniale. Sans jamais néanmoins parvenir à étouffer les voix non autorisées qui, sous l’épopée alléguée de la science et de la technique, sous la geste des surhommes, comme en sous-main, travaillent contradictoirement l’écriture de Jules Verne. C’est à cette parole occultée, symptôme et expression d’un malaise dans la civilisation qu’il sera tenté de redonner voix : la voix d’un Jules Verne lanceur d’alerte devant la course à l’abîme et le naufrage éthique où s’enfonce un monde toujours plus polarisé, qui n’a pour gouvernail que l’impérialisme et le capitalisme sauvages.

Laure LÉVÊQUE est Professeur de Littérature française à l’Université de Toulon et membre du Laboratoire Babel (EA 2649). Elle travaille sur l’écriture de l’histoire dans le long XIXe siècle et s’intéresse notamment à la part des élaborations imaginaires et idéologiques dans la transmission et la construction des référents culturels et à la sélection des composantes appelées à former le fonds d’une culture commune, qu’elle aborde dans une perspective résolument transdisciplinaire. Elle a notamment publié Le Roman de l’Histoire. 1780-1850 (L’Harmattan, 2001), Penser la nation. Mémoire et imaginaire en révolutions (L’Harmattan, 2011), Jules Verne, un lanceur d’alerte dans le meilleur des mondes (L’Harmattan, 2019) et, avec Monique Clavel-Lévêque, Rome et l’histoire. Quand le mythe fait écran, (L’Harmattan, 2017).

Lien pour assister à la visio-conférence sur Zoom

