"Intussusception, mécanismes vitaux et problème ontologique de la vie au tournant du XVIIIe s." Conf. de C. Bognon-Kühn (Paris Sorbonne)

Sorbonne, Paris (escalier E, 1er étage, salle Delamarre)

Laetitia Loviconi, MCF à l'EPHE, Paris, en Sources et méthodes en histoire des sciences de la vie et de la santé (Moyen Âge, début de l'époque moderne) accueillera le 25 février 2020 une conférence invitée de Cécilia Bognon-Kuhn (UC Louvain) autour de la problématique :

Intussusception, mécanismes vitaux et problème ontologique de la vie au tournant du XVIIIesiècle

Résumé : Bien que la « vie » ne semble pas constituer un problème en soi au 17esiècle, en particulier en ce qui concerne la question d’une distinction ontologique entre le vivant et le non-vivant, la reconnaissance de mécanismes vitaux spécifiques au début du 18esiècle qui sous-tendent la formation, la croissance et l’organisation des entités vivantes, tels que l’ « intussusception », peut être considérée comme une des conditions sous lesquelles la « vie » s’est progressivement constitué en problème ontologique autonome.

Dans cet exposé, j’étudie le rôle joué par la conceptualisation des processus métaboliques, en particulier de nutrition, dans l’émergence d’une catégorie ontologique spécifique, c’est-à-dire la façon dont les entités vivantes ont été progressivement séparées des entités inertes, au tournant du 18esiècle. Dans cette approche centrée sur la nutrition (plutôt que sur la reproduction), la contribution de la nutrition à l’émergence du problème ontologique de la vie et à l’élucidation des processus matériels (surtout chimiques) qui la soutiennent impliquait l’identification et la différenciation des mécanismes propres aux êtres organiques. Cet exposé se concentre sur les premières tentatives faites pour caractériser ces mécanismes sous le concept d’ « intussusception » et propose, à l’encontre de l’historiographie traditionnelle, une généalogie révisée de la formation d'un tel concept.