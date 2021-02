Université Paris Nanterre, en ligne (Meet)

Séminaire du PHisTeM

Conférence de Marta Caraion (en ligne)

"Comment la littérature pense les objets"

Séminaire du PHisTeM, 8 février, 16h30

La première séance du séminaire du PHisTeM (Université Paris-Nanterre) se tiendra le 8 février, de 16h30 à 19h. Nous y entendrons notre collègue Marta Caraion, de l’université de Lausanne, à propos de son dernier livre Comment la littérature pense les objets (Champ Vallon, 2020). Compte tenu des circonstances sanitaires, la séance se tiendra par visioconférence (écrire aux organisateurs ci-dessous pour obtenir le lien Meet).

Présentation de la conférence.

Dans le cadre de ce séminaire, Marta Caraion reviendra sur les réflexions qu'elle a développées autour des relations entre littérature et culture matérielle dans son livre, Comment la littérature pense les objets; Théorie littéraire de la culture matérielle, Champ Vallon, coll. Détours, nov. 2020.

La littérature assure un rôle essentiel dans la constitution d’une pensée critique de la culture matérielle de l’âge industriel. Avant les sciences sociales et la philosophie, les textes littéraires, à partir des années 1830, problématisent les mutations d’une culture matérielle en expansion et l’ébranlement que celle-ci provoque dans l’ordre des catégories existentielles et esthétiques.

Plus d'informations sur Fabula :

Parcourir le sommaire…

Lire sur Fabula un extrait de l'introduction de l'ouvrage :

"Pour une lecture matérialiste des objets en littérature"…

Et à l'entrée "Chose" de l'Atelier de théorie littéraire :

"Les objets littéraire comme pensée critique"…

*

Voir la vidéo d'un entretien avec M. Caraion sur la chaîne Youtube de l'Université de Lausanne:

"Une pensée littéraire de la culture matérielle…"

*

Marta Caraion est professeure de littérature française à l’Université de Lausanne où elle dirige un projet de recherche sur les rapports entre littérature et culture matérielle du XIXe au XXIe siècle subsidié par le FNS. Elle a dirigé le volume collectif Usages de l’objet. Littérature, histoire, arts et techniques, XIXe-XXe siècles (Champ Vallon, 2014) et publié Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle (Droz, 2003).

*

Présentation du séminaire.

Le séminaire général du PHisTeM, organisé autour des travaux les plus récents, vise à offrir un panorama des recherches nouvelles en théorie littéraire, en histoire littéraire et en cultural studies.

Informations générales et connexion.

Séminaire général du PHisTeM

Equipe de « Poétique historique des textes modernes » (CSLF, EA 1586)

Séminaire 2020-2021

Coordination : Matthieu Letourneux et Alain Vaillant.

La séance aura lieu à distance sur Meet le lundi 8 février 2021 de 16h30 à 19h.

Ecrire aux organisateurs pour obtenir le lien Meet

Matthieu Letourneux (matthletourneux@gmail.com)

Alain Vaillant (alaingp.vaillant@gmail.com)