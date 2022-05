Adresse : Fondation Martin Bodmer, Cologny

Fondation Martin Bodmer, Cologny, Suisse, 20h

Aujourd’hui bien oublié en dehors des cercles académiques ou bibliophiliques, Alain-René Le Sage (1668-1747) fut pourtant l’un des auteurs les plus lus du siècle des Lumières. Ses œuvres, et notamment ses romans, connurent pléthore de rééditions et de traductions à travers toute l’Europe jusqu’au milieu du XIXe siècle, suscitant même l’écriture d’une brillante étude par un jeune collégien nommé Victor Hugo ! L’année 1707 avait marqué son double avènement comme dramaturge et romancier, un succès si fulgurant que deux courtisans auraient dégainé l’épée pour se procurer le dernier exemplaire disponible du Diable boiteux! Avec ce roman, puis avec la célèbre Histoire de Gif Blas de Santillane (1715), la France prit goût aux aventures picaresques à l’espagnole, occasion de montrer avec indulgence et de dénoncer sans lourdeur les travers de la société de son temps. À travers des éditions sorties des rayons de la Fondation Martin Bodmer ou de collections privées, nous montrerons les origines et les manifestations de ces succès littéraires.

Nicolas Ducimetière est vice-directeur et conservateur de la Fondation Martin Bodmer.

Cette conférence est organisé par les Rencontres de Coppet en collaboration avec la Fondation Martin Bodmer. Elle fait partie d'un cycle thématique consacré à : "Les best-sellers oubliés du XVIIIe siècle. L'industrie de l'édition des Lumières et ses plus grands succès". Le programme peut être consulté en ligne.

Évènement gratuit mais réservation via la billetterie.

La conférence sera diffusée, à partir du 17 mai 2022, sur le site web des Rencontres de Coppet et sur sa chaîne Youtube.