"Passés imaginés dans The Book of the New Sun de Gene Wolfe". Conf. de M. Rolland (Amiens, en ligne)

en ligne (Zoom)

Marc Rolland « Passés imaginés dans The Book of the New Sun de Gene Wolfe »,

15 janvier 2021, 10h-12h

Dans le cadre du séminaire doctoral

"Passés imaginés, passés recomposés", laboratoire « Textes et cultures »,

Equipes Translittéraires et Littératures et cultures de l’enfance (Artois)

Dans cette tétralogie (1980-1983), traduite L’Ombre du bourreau, le passé est toujours à plusieurs niveaux, et depuis les premières pages, où l'apprenti-bourreau Severian rencontre Valéria dans 'The Atrium of Time', où des horloges portent des inscriptions latines (mal) traduites par la jeune fille et évocatrices d'un passé historique lointain dont on peine à déterminer la nature : véritable référence au passé latin, ou transposition en des termes intelligibles (langue latine, tout comme les noms propres, les rangs et les institutions d'Urth) des véritables noms propres que nous ne comprendrions pas ? De même, une véritable esthétique baroque du passé européen se reconnaît dans tout un catalogue de noms d'armes, de vêtements, de types d'architecture, si bien qu'un fan en a fait une encyclopédie (Lexicon Urthus, Michael André-Driussi). On pourrait inclure dans ces racines du passé tout le vocabulaire propre à l'angélologie ou même à la kabbale qui prennent de l'ampleur dans le dernier livre.

Surtout, au temps historique d'Urth (la lignée des autarques, les guerres avec pays avoisinants, le souvenir de tyrans du passé ; les monuments qui eux aussi ont un double aspect temporel, ils sont 'vieux' mais on se rend compte que ce sont des fusées pétrifiées en tours médiévales) s’ajoute le passé des personnages - incroyablement complexe. Ainsi Dorcas, qui revient à la vie après un sommeil de plusieurs décennies... et qui s'avère être la grand-mère de Sévérian ; Sévérian lui-même qui trouve et qui manie la 'Griffe du Conciliateur' avant de découvrir qu'il était lui-même ce Conciliateur…

Cette conférence proposera une exploration du fonctionnement de telles « strates » cycliques du passé dans ce chef-d’œuvre de SF.

Marc Rolland est Professeur d’études anglaises à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Spécialiste de la littérature d’imagination, fondateur d’“Ambremerine, the E.R. Eddison Society”, il est l’auteur d’articles consacrés aux auteurs précurseurs de la Fantasy comme William Morris et E.R. Eddison, aux réécritures arthuriennes, néo-western ou « flibustiers mystiques »... Son ouvrage Le Roi Arthur : le mythe héroïque et le roman historique au XXe siècle est paru aux PUR en 2004, et il a co-dirigé plusieurs recueils, dont De l'âge d'or aux regrets (Michel Houdiard, 2009) et Arthur, la mer et la guerre (Classiques Garnier, 2017).

NB : le séminaire doctoral permet l'octroi de crédits aux doctorant.e.s, selon les modalités de leur ED (attestation écrite).

Contacter l'organisatrice pour le lien Zoom : anne.besson@univ-artois.fr.