ENS, Paris, Salle Dussane

L’Institut des textes et manuscrits modernes est heureux de vous inviter à la conférence de

François Rosset « Manuscrit trouvé à Saragosse »: le roman infini

à l’occasion de la prochaine séance du Séminaire général de critique génétique de l’ITEM, le 4 février 2020, en Salle Dussane, de 17 à 19h.

Le Manuscrit trouvé à Saragosse, écrit par Jean Potocki entre 1791 et 1815, a connu une histoire particulièrement compliquée. Ce n’est que récemment qu’on a pu en éclairer les étapes et mettre au jours les différentes versions du roman qui se sont succédé. Il s’agira donc, d’une part, de faire connaître les détails de cette histoire éditoriale et des opérations philologiques qui s’y sont déployées, mais aussi de montrer comment ce roman invite à une lecture métaphorique des processus de production du texte et de sa circulation (4 février, de 17h à 19h, Salle Dussane, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris).



François Rosset est professeur de littérature et culture française à l’Université de Lausanne. Parmi les quelque 250 publications dont il est l’auteur, consacrées principalement aux formes du roman au XVIIIe siècle, à des questions d’imagologie littéraire et aux Lumières helvétiques dans une perspective d’histoire culturelle, on trouve un bon nombre de travaux d’édition scientifique, notamment de Jean Potocki, de Benjamin Constant, de Germaine de Staël, de Casanova. François Rosset est actuellement Professeur invité à l'ENS.