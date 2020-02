Conférence d'Estelle Doudet (Université de Lausanne)

Archéologies médiévales du télévisuel : penser les dispositifs avant l’ère des machines

Dans le cadre du cycle de conférences 2020 du groupe de recherche Dispositifs

Mercredi 22 avril 2020, 18h30, Université de Lausanne, salle Unithèque 4215

*

Penser aujourd’hui les dispositifs de vision et d’audition signifie souvent se pencher sur les relations médiatiques caractéristiques de l’ère des machines (XIXe-XXIe s.) : enregistrements, projections, algorithmes, etc. L’archéologie des media, une approche encore émergente dans les pays francophones, invite toutefois à explorer plus profondément les époques éloignées de notre âge technologique. Ainsi, en Europe, du XIIIe au XVIe siècle, se sont déployées des théories et des pratiques du télévisuel – la capacité de voir ce qui est situé loin du regard humain grâce à divers supports – au croisement de la science optique, de la pensée religieuse et des innovations artistiques. Est-il pertinent d’approcher cette ancienne culture par la notion a priori anachronique de « dispositif » ? Quels nouveaux éclairages sur nos usages contemporains pourrait nous apporter l’étude d’un temps où le visible était considéré comme une traversée vers l’invisible et où l’image oscillait entre surface de projection et performance d’une présence ?