Après Éloges de l'injustice. La philosophie face à la déraison, Céline Spector fait paraître No démos ? Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe (Seuil), où elle s'efforce de répondre à ceux qui voient dans l'Union européenne un déni de démocratie. Elle montre que le souverainisme, qui confine la politique à l’État-nation, est une illusion philosophique et une erreur pratique. Les principes de la démocratie moderne (peuple, citoyenneté, volonté générale) ne sont pas niés par le projet européen, ils peuvent y trouver l’occasion d’un approfondissement. Pour combattre l’impasse souverainiste, l’Union européenne doit faire de la solidarité sa nouvelle finalité et mettre en œuvre un fédéralisme social, fiscal et environnemental. Ancré dans la théorie de la république fédérative issue de Montesquieu et des fédéralistes américains, son régime pourra alors conjuguer fédération démocratique et souveraineté du peuple.