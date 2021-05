Référence bibliographique : Communications, Éditions du Seuil, 2021. EAN13 : 978.2.02.147017.8.

Communications, n° 108, mai 2021 :

« La circulation des rêves »

dirigé par Jacqueline Carroy

Comment les rêves s’échangent-ils et se partagent-ils ? À partir d’études de cas et d’enquêtes, les anthropologues, les sociologues, les psychanalystes, les historien(ne)s, les philosophes, les spécialistes de littérature qui ont contribué à ce recueil décrivent et analysent des circulations de récits, d’interprétations, d’images, de collections, de croyances, de discours savants, caractéristiques de certains mondes oniriques d’ici, d’autrefois ou d’ailleurs.

Sommaire

Motion commune du Parlement des revues

Introduction

Jacqueline Carroy

Les portes de corne et d’ivoire de l’Odyssée, enjeu originel et relectures

Danièle Auger

Récit de rêve et calcul mental chez Wittgenstein

Christiane Chauviré

Rêver à l’âge des extrêmes. Pour une lecture historique des transcriptions de rêves

Willibald Steinmetz

Collecter, commenter, transmettre des rêves. Le Magazine de la science de l’âme issue de l’expérience intérieure (1783‑1793)

Claire Gantet

L’intériorité polyphonique des rêves. La collection au long cours d’un philosophe français (1872‑1908)

Jacqueline Carroy

Carambolage onirique. Des automobiles qui chutent / rêves en cascade

Lancelot Hamelin

Le rêve 2.0. Communiquer et interpréter des expériences oniriques en ligne

Damien de Blic

Rêves de femmes de Tchernobyl

Alfredo Pena-Vega et Michel Grappe

Croire aux songes ou en jouir ? Les débats du Mercure galant (1678‑1714)

Juliette Lancel

Fellini ou le créateur en rêveur

Giordana Charuty

« C’est très rare que je rêve pour moi. En général, je rêve pour les autres. »

Circulation des rêves dans les quartiers nord de Marseille

Arianna Cecconi

Espace du rêve et espaces rêvés. Une topologie onirique à 'Uvea (Wallis, Polynésie occidentale)

Alice Fromonteil

Une iconographie de la nuit en Mésoamérique. Visions et rêves chez les enfants otomi de la Sierra Madre orientale

Jacques Galinier

Cauchemars épidémiques

Juan Rigoli

Rêve partagé, rêve réécrit : circulation du désir dans un conte de la Chine classique

Aude Lucas

Partager des choses oniriques : auto‑analyses et traductions après Freud

Andreas Mayer

Rêves de confins. Esquisses sur la vie onirique au temps du Covid‑19 et du confinement

(entretien avec Jacqueline Carroy)

Hervé Mazurel et Élizabeth Serin

Entretien sur la polyphonie du rêve

Jacqueline Carroy et René Kaës.