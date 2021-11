De plus en plus, l’intermédialité est mobilisée en Sciences de l’information et de la communication, souvent comme un concept pour décrire des phénomènes d’hybridations entre différents médias, moins fréquemment comme une approche ou une qualité du regard sur les objets de recherche. Telle qu’elle est internationalement déployée, la notion est pourtant porteuse de cette capacité opératoire comme pratique de recherche.

Pour la première fois en France, Communication & langages consacre un numéro double à cette approche pensée et mise en œuvre depuis 20 ans au sein du Centre de Recherches Intermédiales sur les Arts, les Lettres et les Techniques (CRIalt) par les membres de l’« École de Montréal ». Moins connue en Europe que l’approche allemande, celle-ci est pourtant particulièrement intéressante pour les SIC, à la fois parce qu’elle mobilise et théorise des notions qui y sont centrales – les médias, les médiations – ainsi que des notions corollaires qui nous sont moins familières – la médialité, par exemple – et parce que les perspectives qui sont les siennes nous invitent parfois à nous décentrer pour questionner les nôtres.

Au cœur de cette démarche intermédiale réside la problématique de la relation, qui touche directement aux processus de communication que nous analysons. Elle invite en effet à revendiquer une pensée complexe, considérant sans schématisme la pluralité des plans qui sont constitutifs de tout type de phénomène social, et en examinant avec une attention particulière les liens, les nœuds, les tensions, les dynamiques en jeu et leurs rééquilibrages permanents.

Prenant pour sujet des objets, signes et pratiques très divers, qui illustrent la richesse et la créativité de ses mises en œuvre au CRIalt, le présent dossier témoigne d’une interdisciplinarité active qui a tout le potentiel pour nourrir nos propres pratiques de recherches en Lettres et Sciences humaines et sociales.

Emmanuël Souchier & Gustavo Gomez-Mejia – Pourquoi un numéro double sur les études intermédiales de « l’École de Montréal » ?

ÉTUDES INTERMÉDIALES : À LA RENCONTRE DE L’« ÉCOLE DE MONTRÉAL »

Elsa Tadier – « L’intermédialité montréalaise, ou l’art de penser la relation »

Elsa Tadier & Éric Méchoulan – Tentative d’épuisement de l’intermédialité : entretien avec Éric Méchoulan

Jean-Baptiste Normand – Variation calligraphique sur la relation

Silvestra Mariniello – À travers l’intermédialité, le travail de l’analogie. Réflexions à partir de deux films de Yannick Bellon

Johanne Villeneuve – Devant le corps de Lénine. Une thanatopraxie intermédiale

André Habib – … et des poussières. Autour de Zen for Film (1962-1964…) de Nam June Paik

Jean-Marc Larrue – Où en sommes-nous et où sommes-nous ? L’intermédialité, le théâtre et le reste

Rémy Besson – Regard intermédial sur l’imaginaire de la technique dans le cinéma de Frederick Wiseman

Marcello Vitali-Rosati – Le fait numérique comme « conjonctures médiatrices »

Philippe Despoix – Re-produire, sérier, nommer les empreintes de pathos : geste intermédial et « concept-dispositif » chez Aby Warburg

Will Straw – Assemblages intermédiaux : papier, disque, film

James Cisneros – Altérité, géographie, médias : une étude de Terre solitaire de Tiziana Panizza

Marion Froger & Éric Méchoulan – Fenêtre : un dispositif ?

Caroline Bem & Marion Froger – Construction collective d’une théorie en chantier. Les études de cas dans la revue Intermédialités

COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Camille Alloing & Julien Pierre – L’usage des emoji sur Twitter : une grammaire affective entre publics et organisations ?

DESIGN

Pascal Bué – La réalité augmentée : une expérience design de l’entredeux. Dispositif d’écriture de l’espace, dispositif de croyance

HISTOIRE DE LA PUBLICITÉ

Roland Canu – L’homme-sandwich. Une technique publicitaire entre productivisme et consumérisme