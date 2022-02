Adresse : Auditorium de la Médiathèque Jean Falala : 2, rue des Fuseliers – 51100 Reims

8h30 Ouverture



9h Emmanuel Le Vagueresse (URCA), « Une grande muette blonde et un petit gros en fauteuil roulant : Rhonda et Mère-Grand dans Chapeau melon et bottes de cuir »

9h30 Sébastien Hubier (URCA), « “I am just a straight white man in my 30's! I'm a fucking minority here! A fucking visible minority!” Minorités et communautés dans l’imaginaire néo-reaganien (The X-Files, The Shield, Banshee) »



Discussion & pause



10h45 Victor-Arthur Piégay (Université de Lorraine), « Communautés adolescentes dans l’Amérique pornifiée d’Euphoria »



11h15 Sophie Benard (CNRS), « Les séries True Crime (The Keepers) »



Discussion

14h Anne-Élisabeth Halpern (URCA) « Surexposition des minorités invisibles dans True Blood : des livres à la série »



14h30 Paula Almeida (Universidade do Porto), « Nouveaux modèles féminins dans les séries télévisées portugaises : une minorité face au paradigme traditionnel ? »



Discussion & pause



15h30 Lorène Trémerel (URCA), « Pétasses et ratées : la sororité des Kappa dans Scream Queens »



16h Juliette Fridli (URCA), « Quand la minorité devient majorité (Community [2009-2014], 911 Lone Star [2020-...]) et New Amsterdam [2018-...]) »



16h30 Jérôme Martin (Université de Bourgogne) : « “Stay woke and be conscious” : minorités et communautés à l'âge du capitalisme de surveillance » (table ronde).







« Closing Drinks »