Communautés déchirées ? Violences et divisions au sein des communautés de l’Occident grégorien (mi XI e -mi XII e siècles) : entre pratiques et discours (Château d'Angers)

Château d'Angers

Communautés déchirées ?

Violences et divisions au sein des communautés de l’Occident grégorien (mi XIe-mi XIIe siècles) :

entre pratiques et discours (Château d'Angers)

Avec le soutien de TEMOS (UMR 9016), de l’Université d’Angers et du LAMOP (UMR 8589)

Jeudi 8 avril 2021

13:30 : Accueil des participants : Tristan Martine (Angers)

13:40 : Ouverture du colloque : Isabelle Mathieu (Angers)

13:50 : Patrick Henriet (EPHE) - Introduction

Session 1

Oppositions et redéfinitions entre communautés ecclésiastiques

Présidence : Martin Aurell (Poitiers)

14:15 : Laurent Jégou (Paris 1) - Église ordonnée ou Église déchirée ? Une cartographie de l’action conciliaire au concile de Reims (1049)

14:40 : Jean-Hervé Foulon (Aix-en-Provence) - L'abbaye de Marmoutier et la réforme pontificale : tensions ou renforcement d'une identité communautaire (1050-1150) ?

15:05 : Hannes Engl (Aix-la-Chapelle) - Négociations et reconfigurations du pouvoir : les communautés religieuses en Lorraine face à la « réforme grégorienne » (XIe-XIIe siècle)

15:30-16:00 – Discussion

Pause-café

Session 2

Communautés textuelles et mémoire scripturaire

Présidence : Geneviève Bührer-Thierry (Paris 1)

16:30 : Chantal Senséby (Orléans) - Les évêques de la province ecclésiastique de Tours face aux écrits pontificaux: réaction commune ou attitude divergente ? Analyse comparée de leurs productions

16:55 : Cédric Jeanneau (Brest) - La réforme grégorienne : une mémoire au cœur des écrits des communautés ecclésiastiques de l’Ouest de la France

17:20 : Sebastian Gensicke (Institut Historique Allemand Paris) - Les évêques de la province ecclésiastique de Reims au miroir des chartes : un groupe réformateur ?

17:45-18:15 – Discussion

Vendredi 9 avril 2020

Session 3

Entre couture et découture : des communautés en recomposition

Présidence : Carole Avignon (Angers)

09:00 : Niall Ó Súilleabháin (Dublin) - Patrons, Proprietors or Plunderers? Aristocratic Control of Churches in the Loire Valley during the Age of Reform, c. 1050 – c. 1150

09:25 : Emmanuel Grélois (Rennes) - Chevaliers, moines et évêques en Auvergne vers 1100 : l’église de Saint-Sandoux et la seigneurie du Crest au prisme de deux actes témoins des enjeux locaux de la réforme

09:50 : Thomas Kohl (Tübingen) - Dividing and creating communities in 11th c. Germany

10:15-10:45 – Discussion

Pause-café

Session 4

Des communautés urbaines déchirées ?

Présidence : Annick Peters-Custot (Nantes)

11:05 : Isabelle Rosé (Rennes) - Milan en loques ? Une communauté urbaine déchirée par les hérésies nicolaïte, simoniaque et néophyte à l’époque de la Pataria

11:30 : Paolo Tomei (Pise) - Des communautés déchirées en Toscane grégorienne : le cas de Lucques

11:50-12:10 – Discussion

Repas

Session 5

Des chanoines au cœur des conflits grégoriens

Présidence : Didier Panfili (Paris 1)

14:00 : Amancio Isla (Tarragone) - L’évêque de Saint-Jacques-de-Compostelle et les chanoines : un conflit grégorien ?

14:25 : Guy Jarousseau (UCO-Angers) - Chanoines et moines à l’épreuve des divisions, le cas d’Angers (1082-1118)

14:50 : Charles de Miramon (IHD-Paris II) - La régularisation des chapitres cathédraux : 1050-1150. Une réforme avortée

15:10-15:40 – Discussion

15:50 : Julia Barrow (Leeds) - Conclusions