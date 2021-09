Inalco, Maison de la recherche, 2, rue de Lille 75007 Paris, Auditorium Georges Dumézil

Comment penser l'histoire littéraire aujourd'hui ?

Inalco, Maison de la recherche, 2, rue de Lille 75007 Paris,

Auditorium Georges Dumézil

PROGRAMME

10h-10h15 : Accueil des participants



10h15-10h30 : Introduction par les deux organisateurs du colloque



10h30-12h30 : Panel 1 Le canon littéraire, ses blancs, ses mythes et ses marges

Discutant : Guillaume Bridet

Intervenants : Catherine Géry, Nicoletta Pesaro, Claudine Le Blanc, Etienne Naveau



12h30-14h : Cocktail-repas



14h-15h30 : Panel 2 Pourquoi et comment réécrire des histoires littéraires aujourd'hui ?

Discutante : Catherine Géry

Intervenants : Tamara Svanidzé, Marie Vrinat-Nikolov, Louis Watier



15h30-15h45 : Pause



15h45-17h45 : Panel 3 Comment articuler l'histoire littéraire et le national / transnational / supranational /global ?

Discutant : Louis Watier

Intervenants : Nathalie Carré, Kadhim Jihad Hassan, Elisa Carandina, Elena Gueorgieva



17h45-18h00 : Conclusions et perspectives (Marie Vrinat-Nikolov et Louis Watier)



*

Organisation

Marie Vrinat-Nikolov (Inalco, CREE)

Louis Watier (Inalco, CREE)



Contact : marie.vrinatnikolov@inalco.fr

Equipe de recherche : CREE

Inscription obligatoire via le lien :

http://www.inalco.fr/evenement/colloque-international-penser-histoire-litteraire-aujourd-hui