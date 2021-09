Bibliothèque nationale de France et Sorbonne Université

Victor Segalen : la connaissance de l’Est

BnF – site François Mitterrand, petit auditorium, 7 octobre 2021 (entrée libre et gratuite)

Sorbonne Université, Salle des Actes, 8 octobre 2021 (entrée gratuite sur réservation)

On sait avec quelle passion Segalen a embrassé la Chine en se lançant dès 1908, avant même d’en fouler le sol, dans l’apprentissage de la langue, et en faisant ensuite du Céleste Empire le miroir d’une grande partie de son œuvre. Mais cette étroite association d’un écrivain avec une terre — ses paysages, surtout —, une langue et un monde de représentations ne va pas sans ambivalences. Que l’on veuille trouver en lui l’apprenti sinologue qu’il ne prétendait pourtant pas être, ou que l’on s’attache à étendre l’œuvre à de plus vastes horizons, notamment à travers la réflexion sur l’exotisme, Segalen ne se laisse pas réduire à cette connaissance de l’Est à laquelle Claudel l’avait initié.

En proposant d’interroger cette notion, si caractéristique de son œuvre, nous voudrions, au cours de deux journées, tenter d’en nuancer l’approche. Et saisir l’occasion que nous offre ici l’inspiration chinoise pour repenser, en des termes plus généraux, les représentations de mondes lointains propres aux « lettrés errants ».

7 octobre, BnF – site François Mitterrand, petit auditorium

9h45 Christian Doumet, Sorbonne Université : Ouverture du colloque

10h30 Rémi Mathieu, CNRS : « Segalen lecteur des classiques chinois »

11h Adrien Cavallaro, université Grenoble Alpes : « Segalen et la pratique du commentaire »

11h30-12h Discussion

12h-12h30 Thomas Cazentre, Chargé de collections (manuscrits modernes et contemporains), Direction des collections, département des manuscrits de la BnF : présentation des manuscrits du Fonds Segalen.

12h30-14h Déjeuner

14h Bei Huang, université Fudan, Shanghai (Chine) : « Deux approches de la Chine : Segalen et Claudel »

14h30 Pamela Krause, Sorbonne Université : « Connaissances du monde : Saint-John Perse, Paul Claudel et Victor Segalen »

15h-15h45 Discussion et pause

15h45 Sophie Guermès, université de Brest : « Segalen, le “lettré errant” »

16h15 Charles Forsdick, université de Liverpool (Royaume-Uni) : « Victor Segalen, étonnant voyageur »

16h45-17h Discussion

17h15 Flora Triebel, chargée de la collection (photographies du XIXe siècle), Direction des collections, département des Estampes et de la photographie : présentation du fonds photographique de Victor Segalen à la BnF.

8 octobre, Sorbonne Université, Salle des Actes

9h30 Serge Linarès, Sorbonne Nouvelle : « Segalen à l’Orient du livre »

10h Zilong Zhao, Sorbonne Université : « Les sceaux de Segalen ou les signes du départ »

10h30-11h15 Discussion et pause

11h15 Samuel Thévoz, CNRS : « Thibet, autoportrait du poëte en Padmasambhava »

11h45 Jean-François Puff, CY Cergy Paris Université : « “Femmes et fleurs et poésies.” Segalen, poète courtois »

12h15 Discussion

12h45 Déjeuner

14h30 Thomas Augais, Sorbonne Université : « Segalen penseur de l’image ou les “zones blanches” de l’écriture »

15h Andrea Schellino, université Roma III : « Segalen et ses dédicataires »

15h30 Philippe Postel, université de Nantes : « La pensée du roman dans le roman René Leys »

16h Discussion et fin du colloque

Adresses :

Comité d’organisation

Adrien Cavallaro, Christian Doumet, Andrea Schellino et Zilong Zhao

Comité scientifique

Jean-François Louette, Sorbonne Université ; Philippe Postel, université de Nantes ; Muriel Détrie, Sorbonne Nouvelle ; Bei Huang, université Fudan, Shanghai.