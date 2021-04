Université de Montréal (en ligne, plateforme zoom)

Colloque Sillonner pour dé/former les brèches langagières : pratiques et existences exophoniques

Un/crossing language cracks: exophonic practices and realities Conference

7-8-9 avril 2021

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque annuel de la revue Post-Scriptum, un colloque portant sur l'exophonie. Trois journées pour questionner les identités linguistiques, discuter des traumas et des exils, embrasser la multitude des voix et des voies!

We are glad to propose for Post-Scriptum's annual conference, a conference about exophony. Three days during which we intend to call into question linguistic identities, to discuss trauma and exile, to comprehend a plurality of words and ways!

Vous pouvez consulter le programme et au lien suivant / The program is available at the following link :

https://www.yumpu.com/en/document/read/65433478/programme-final-exophonie

Le colloque se déroulera en ligne et sera accessible à partir des liens zoom suivants / The conference will be online and accessible at the following links :



7 avril (JOUR/DAY 1) :

https://umontreal.zoom.us/j/93190771050?pwd=WG9XN2hJVUo2V29VWklsNG5meDFYUT09

No de réunion : 931 9077 1050 Mot de passe/Password: 860011



8 avril (JOUR/DAY 2)

https://umontreal.zoom.us/j/92354871457?pwd=RGpPcmw5ZDVXZDBma3RpcllHUW9xZz09

No de réunion : 923 5487 1457 Mot de passe/Password: 940573



9 avril (JOUR/DAY 3)

https://umontreal.zoom.us/j/92492818792?pwd=U09KcFg4eGxhdDlzNjlOTEJaQlRWdz09

No de réunion : 924 9281 8792 Mot de passe/Password: 346659



Voici le lien Facebook de l'événement / Here is the Facebook link to the event :

https://www.facebook.com/events/243527060781498/

Au plaisir de se retrouver nombreux·ses!