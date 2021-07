Autun

Colloque pluridisciplinaire

"S'évader au Moyen Âge:

entre appropriations contemporaines et imaginaires de l'histoire médiévale"

Autun (71400), les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021.

Programme du jeudi 7 octobre

9h : Accueil des participants

9h30 : Mots de bienvenue et introduction du colloque - Renaud Baujot-Julien, Justine Breton et Audrey Tuaillon Demésy

Session 1 - Représenter le Moyen Âge

10h : Médiations ludiques et réceptions médiévalistes : comment s’évader au XIIIe siècle au musée des bastides de Monflanquin ? - Patrick Fraysse (PU, Université de Toulouse) et Muriel Molinier (post-doctorante, Université de Toulouse)

10h30 : Moyen Âge et fantasy dans les séries télévisées à destination des adolescents - Marie Barraillier (Masterante, Université d’Artois)

11h : Échappatoires linguistique et mystique à travers l'appropriation celtique : signe et sénéfiance des langues et motifs celtiques dans The Witcher - Manon Metzger (Doctorante, Université d’Ulster)

11h30 : Questions/discussions

12h : Pause déjeuner

Session 2 – Investir l’imaginaire médiéval à travers la littérature

13h30 : La fantasy archaïsante, espace d’évasion du traducteur ? - Vivien Feasson (Docteur, Université Paris-Diderot)

14h : Du désir de décorum castral au fantasme de domination féodale : l’échappatoire médiévale dans la chantefable Va dire au lac de patienter de Jean-Louis Bory - Léo-Paul Blaise (Doctorant, ENS de Lyon)

14h30 : Questions/discussions

14h45 : Pause café

Session 3 - Une évasion dans le domaine du sensible : expériences corporelles et sensorielles du Moyen Âge

15h : Un médiévalisme des usages : topologie arthurienne et pratique psychocorporelles en forêt de Brocéliande - Mélie Fraysse (MCF, Université de Toulouse) et Odile Parsis-Barubé (MCF-HDR, Université de Lille)

15h30 : Imaginaire moderne de l'hypocras : s'évader pour mieux acheter - Audrey Dominguez (docteure, Université Grenoble Alpes)

16h : La récréation vidéoludique au service du médiévalisme : le cas de The Witcher 3: Wild Hunt - Clémence Huguet (Masterante, Université Paris-Sorbonne)

16h30 : Questions et discussions

17h00 : Pause de fin de journée, temps libre

18h30 : Apéritif ludique et temps de convivialité

Découverte de pratiques sportives associées au Moyen Âge

La reconstitution du combat au Moyen Âge : entre spectacle, sport et art martial - Olivier Dupuis (président de la Fédération française d’Arts martiaux historiques européens)

Présentation des Arts martiaux historiques européens avec l’association De Taille et d’Estoc.

Découvertes culinaires : dégustations de mets et boissons

20h : Dîner

Programme du vendredi 8 octobre

9h15 : Accueil des participants

Session 4 - Mettre en scène le Moyen Âge

9h30 : De Kaamelott à The Witcher : l’échappée-belle de la scène - Marielle Devlaeminck (Doctorante, Université Grenoble-Alpes)

10h : Le Moyen Âge rêvé de Nikolaj Evreinov : un outil pour penser l’attrait contemporain pour les fictions d’inspiration médiévale - Louise Putov (Doctorante, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle)

10h30 : Questions/discussions

10h45: Pause café

Session 5 – Imaginer le Moyen Âge : un prétexte politique ?

11h : Le Moyen Âge de Myrath, onirisme et réappropriation culturelle dans la musique metal tunisienne - Tasnime Ayed (Docteure, Université d’Artois et de la Manouba)

11h30 : La grande évasion ? Moyen Âge et politique dans les bandes dessinées médiévalisantes de l’année 2020 - Yoan Boudes (Doctorant, Université Paris-Sorbonne) et Nicolas Garnier (Docteur, Université Paris-Sorbonne)

12h : Questions/discussions

12h15 : Pause déjeuner

Session 6 – Le dépaysement « médiévaliste »

13h45 : Baudolino ou l’échappée médiévaliste d’Umberto Eco - Jonathan Fruoco (Docteur, Sorbonne Université)

14h15 : Frère Cadfael et le plaisir du dépaysement - Francis Mickus (Doctorant, Paris I)

14h45 : Questions/discussions

15h00 : Conclusion du colloque - Justine Breton et Audrey Tuaillon Demésy

16h : Fin de journée et du colloque.