Colloque international

"Politiques de la littérature" - 22 et 23 septembre 2022

Dans ce colloque, nous voudrions expliciter les enjeux d’une politique de la littérature, telle que Rancière l’envisage, au travers du partage du sensible. Plus généralement, nous voulons envisager la manière diverse dont les philosophes ont abordé la littérature à partir du champ politique, interrogeant les pratiques littéraires à partir de deux questions conjointement : « qu’est-ce que la littérature ? » ; « qu’est-ce que la politique ? ». Un énoncé tel que « c’est l’enjeu d’une littérature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de témoigner des différends en leur trouvant des idiomes » (Lyotard) nous intéresse aussi. Et l’articulation foucaldienne de la question est aussi au cœur de notre questionnement. En 1977, Michel Foucault, dans la « La vie des hommes infâmes », définissait dès le XVIIe siècle « une éthique immanente au discours littéraire de l’Occident (...) à débusquer la part la plus nocturne et la plus quotidienne de l’existence ». La littérature serait la production des légendes de l’ordinaire au croisement des pouvoirs disciplinaires et de la biopolitique.

En présence de Jacques Rancière

Le colloque se déroulera en hybride. Pour obtenir un lien afin de le suivre à distance, veuillez vous inscrire auprès de : isabelle.galichon2@gmail.com

Maison des Sciences de l’Homme Bordeaux > Salle Jean Borde

22 septembre > 10h-18h / 23 septembre > 9h15-17h30