Université de Rouen

Errances et angoisses du troisième type : à l’écoute des bandes-son de science-fiction

Colloque international

organisé par Cécile Carayol et Chloé Huvet

Université de Rouen, Maison de l’Université,

lundi 27, mardi 28, mercredi 29 septembre 2021

S’écartant des angles d’étude généralistes et du corpus canonique de la science-fiction dans les productions audiovisuelles, ce colloque pluridisciplinaire entend se focaliser sur une thématique majeure du genre, la solitude et l’errance de l’être humain confronté à des forces supérieures, qu’il s’agisse d’entités organiques, de machinations gouvernementales prenant bien souvent place dans des univers totalitaires ou dystopiques, de manifestations climatiques extrêmes ou des profondeurs du cosmos. Aux prises avec les éléments, des créatures surnaturelles (figures de l’altérité radicale) ou ses semblables, les protagonistes luttent avec angoisse pour leur survie tout en surmontant des traumatismes présents ou passés – les figures du deuil, de l’absence et de l’éclatement familial étant centrales dans ces films –, quand ce n’est pas l’humanité tout entière qui se voit menacée de disparaître. L’espace est propice à incarner un ailleurs fascinant, dangereux et inconnu, peuplé ou non d’extraterrestres, souvent allégories d’une situation politico-sociale préoccupante. Dans ces films et séries télévisées se conjuguent poésie visuelle, expression du spectaculaire et périls guettant l’Homme. La bande sonore se fait fréquemment l’écho d’une humanité altérée, accentuant les dérèglements familiaux et/ou psychiques qui mènent les personnages à commettre des actes sombres ou contre nature, ou à errer avec la solitude comme fardeau, confrontés à l’impossible ou à l’infini.

PROGRAMME

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 :

8h45 : Accueil des participants

9h15 : Introduction (Cécile Carayol et Chloé Huvet)

Session 1 (modération : Cécile Carayol)

9h30-10h : Jérôme Rossi, « Étude des marqueurs musicaux du cinéma français de science- fiction (1931-1965) »

10h-10h30 : Michel Chion, « D’un Solaris à l’autre : rumeur du cosmos ou musique distincte ? Les contributions d’Eduard Artemyev et de Cliff Martinez aux films de Tarkovski (1972) et Soderbergh (2002), d’après le roman de Stanislaw Lem »

Questions et pause

Session 2 (modération : Emmanuelle Bobée)

11h-11h30 : Benoît Rivière, « Les échos du silence. Enjeux rythmiques de la bande-son de First Man de Damien Chazelle »

11h30-12h : Louis Daubresse, « Le son de l’Infini : dans l’Espace, personne n’entend personne » Questions

12h30-14h30 : Pause déjeuner

Session 3 (modération : Chloé Huvet)

14h30-15h : Cécile Carayol, « Vers une quatrième dimension musicale de la ‘SF’ : lyrisme et mini- malisme pour une introspection angoissée »

15h-15h30 : Quentin Duprat, « La musique néo-classique, cette rédemptrice de l’humanité perdue dans l’errance spatiale : le cas de Moon (2009) »

15h30-16h : Julie Mansion-Vaquié, « Le son d’Under the Skin : entre malaise et envoûtement »

Questions et pause

Session 4 (modération : Cécile Carayol)

16h30-17h : Sylvain Morizet, « En blanc et noir »

17h30 : Soirée-concert au cinéma L’ Ariel (Place Colbert, Mont-Saint-Aignan)

20h15 : Dîner

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 :

Session 5 (modération : Gilles Menegaldo)

9h30-10h : Chloé Huvet, « À la recherche de la Fée bleue. Méandres musicaux et trajectoires de l’enfant-robot David dans A.I. Intelligence Artificielle de Steven Spielberg (2001)»

10h-10h30 : Henri Larski, « De l’impact narratif de la musique diégétique dans les films de science-fiction de Steven Spielberg »

Questions et pause

Session 6 (modération : Jérémy Michot)

11h-11h30 : Justine Dewerpe, « Le rôle de la musique diégétique dans le cinéma de science- fiction dystopique : de la nostalgie à la révolte »

11h30-12h : Gilles Menegaldo, « Voix et effets sonores dans le cinéma dystopique des années 70: aliénation et quête identitaire (THX 1138, Logan’s Run, Zardoz, Soylent Green »

Questions

12h30-14h15 : Pause déjeuner

Session 7 (modération : Jérôme Rossi)

14h15-14h45 : Julien Ferrando, « Aller là où le texte n’est jamais allé ! Le geste musicien au service de l’incroyable. Planète interdite et Premier contact : deux exemples d’une bande sonore au service d’une extraterritorialité »

14h45-15h15 : Martin Knust , « The Mother Ship Calling: Machine Voices and Noises in Sci-Fi Film »

Questions et pause

Session 8 (modération : Philippe Gonin)

15h45-16h15 : Gérard Dastugue, « Silence, errance, conscience : trans-réalité de la bande- son dans le film de science-fiction »

16h15-16h45 : Emmanuelle Bobée, « Représentations sonores de la dystopie dans The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate »

Questions

Session 9 (modération : Chloé Huvet)

17h-18h00 : Chris Siddall, « Publishing Orchestral Film Scores » (en visio) – Discussion animée par Quentin Duprat et Chloé Huvet

20h : Dîner

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021

Session 10 (modération : Gérard Dastugue)

9h30-10h : Martin Barnier, « Le son de la mort dans le film post-apocalyptique »

10h-10h30 : Jason Julliot, « De l’humanité annihilée à l’annihilation de l’humanité : identités sonores du personnage de Magneto dans la saga X-Men »

10h30-11h : Antoine Santamaria, « Entre la Gnose et la Matrice : la passerelle psychédélique »

Questions et pause

Session 11 (modération : Martin Barnier)

11h30-12h : Philippe Gonin, « Un objet cinématographique singulier ? Dystopie, Fantasy, SF et musique Heavy Metal dans Metal Hurlant (Gerald Potterton, 1981) »

12h-12h30 : Jérémy Michot, « Stargate Universe ou la musique des étoiles »

Questions et clôture du colloque.